Istraživači su analizirali 158 susreta s morskim zmijama na Velikom koraljnom grebenu u Australiji i otkrili da su bili češći tijekom njihove sezone parenja kada bi čak naganjali ronioce, piše Mirror.

Naime, nova studija je otkrila da seksualno frustrirane morske zmije često zamjene ronioce sa svojim partnerima za parenje.

Jedan ronilac primijetio je čudno ponašanje mužjaka morske zmije kada se našao u njihovoj blizini. Oni su se omotavali oko njegovih peraja, uzburkavali vodu oko njega, plazili jezik prema njenu te su ronioca čak tjerali pod vodu i naganjali ga.

"Seksualno frustrirane zmije" pokazale su ponašanje koje je uobičajena tijekom udvaranja među njima.

Evolucijski biolog i stručnjak za gmazove sa Sveučilišta Macquarie u Australiji Rick Shine rekao je za Live Science: "Mužjaci su vrlo uzbuđeni i aktivni dok traže 'djevojke'. No, budući da mužjaci ne mogu razlikovati ženke zmija od ronioca, to može dovesti do nekih komičnih interakcija."

Znatiželjne su

Morske zmije potencijalno su smrtonosne za ljude, ali istraživači ne vjeruju da su ljudi u velikom riziku od kupanja s njima tijekom sezone parenja.

Znanstvenik iz austrijske nacionalne znanstvene agencije CSIRO Tim Lynch sredinom 90-ih prikupio je podatke o ponašanju morskih zmija tijek susreta s ljudima oko Keppelskih otoka i uočio je vezu između njihovog neobičnog ponašanja i parenja.

"Bilo je uzbudljivo. One su najdražesnije životinje i nemaju evolucijski odnos s ljudima. Oni nas zapravo ne pokušavaju napasti, samo su znatiželjne", rekao je Lynch.

Iako su podaci prikupljeni prije više od 25 godina, istraživači i dalje misle da su oni sada relevantni. "Mislim da su ti podaci još uvijek pouzdani, jer se ponašanje zmija, a vjerojatno ni ljudi, neće promijeniti", rekao je Lynch.