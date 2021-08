Jedna je žena otkrila da je njen dečko išao kod prostitutke nakon što je na njegovom Apple satu našla inkriminirajuće poruke. No, kad mu se obratila s dokazima, on je to porekao, piše Mirror.

Ona je svoju priču podijelila anonimno na Redditu. Naime, ona i dečko su se posvađali nakon što je ona vikala na njega u snu, pa mu je nakon toga poslala poruku da mu se ispriča. No, on joj nije odgovorio.

Dečko je kod nje ostavio sat koji je inače spojen na njegov mobitel, a ona ga je uzela kako bi provjerila je li uopće dobio poruku. No, ostala ju u šoku kada je otkrila da je on izmjenjivao poruke s prostitutkom te je otkrila da je prošlog vikenda s njom ugovorio sastanak.

"Primijetila sam čudan broj. To je bio razgovor koji je inicirao moj dečko, a pisao je nekome tko se zove McKenna. S tom se je osobom planirao naći prošle nedjelje. Počela sam dalje njuškati, a pomogla mi je prijateljica", ispričala je žena.

Zbunjena je i traži savjet

"Zamolila sam je da pošalje poruku na taj čudni broj i saznale smo da se radi o prostitutki. Nakon ovog otkrića, čekala sam da se vrati kući i odmah sam ga upitala tko je McKenna i zašto me vara. Ponašao se potpuno zbunjeno i rekla sam mu da mi da svoj telefon, ali kad sam provjerila poruke, one nisu bile na njemu", kazala je.

Žena je potom od svog dečka tražila da pročita poruke koje su bile na njegovom satu, no je kazao da ih nije on poslao.

"Rekao da je ovo prvi put da vidi te poruke i da nije on taj koji ih je poslao. Na to sam poludjela i pročešljala sam mu cijeli mobitel, uključujući i lokacije na kojima je bio te izvatke iz banke. To je sve bilo u redu, a on uporno tvrdi da nije ništa napravio. Zbunjena sam. Ne zna trebam li mu vjerovati i trebam savjet kako krenuti naprijed", istaknula je nesretna žena.

Korisnici Reddita ubrzo su joj odgovorili da ju je dečko lagao.

"Izbrisao je sve sa svog telefona, ali je poruke zadržao na satu", "Laže. Možda na kraju nije otišao kod prostitutke, ali te su poruke stvarne i on zna da ih je poslao", "Sve poruke s Apple sata dobijete i na mobitel. Neki ljudi stvarno dobro lažu", komentirali su.