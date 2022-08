Pas je za mnoge poput člana obitelji i dio ljudi svakako želi provesti i godišnji odmor uz svog kućnog ljubimca. Naravno da postoji mogućnost da svog 'dlakavca' ostavite u hotelu za pse ili osobe od povjerenja, no ako ništa od toga nije opcija, postoji nekoliko jednstavnih savjeta uz koje će odlazak na more ili u planine s četveronožnim prijateljem postati jednostavnije.

Puno je izazova za odmor s ljubimcem, od toga ako prvi put putujete zajedno na dugu relaciju, pa do prvog kupanja u moru, no sve to ne mora biti toliko stresno uz jednostavne savjete, piše žena.hr.

Vježbajte putovanje

Već tijekom godine pokušajte svog psa postepeno pripremiti za promjene okoline. Čim više se pokušajte voziti u automobilu i vidite kako pas reagira. Napravite pauzu od vožnje kako bi prošetali i dali mu vode. Kada stigne na nepoznato mjesto, promatrajte reakciju svog psa. Ako znate da želite ići na more, prije puta pokušajte psa odvesti do jezera, rijeke i pogledajte njihovu reakciju. Neki psi će odmah poželjeti plivati, drugi će pak sve gledati sa sigurne udaljenosti. Tako ćete i lakše shvatiti u koju skupinu pripada vaš ljubimac. Ako ne želi blizu vode, sigurno je da neće željeti ni kupati se u moru, pa zbog toga potražite smještaj u kojem će moći ostati tijekom dana dok ste vi na plaži.

Adekvatan smještaj

Osim što naravno trebate provjeriti da objekt u kojem želite provesti godišnji prima kućne ljubimce, Na putovanje bi svakako trebalo ponijeti i stvari s kojima je pas već upoznat. Njegova dekica ili krevetić koje ćete postaviti na mirnije mjesto sobe ili apartmana, ali i najdraža igračka te pseće poslastice učinit će boravak na nepoznatom mjestu vašem psu ugodnijim.

Sredstva za smirenje

Ukoliko ste primjetili da vaš kućni ljubimac ne podnosi vožnju ili je strašno nemiran na putovanjima ne znači da trebate odustati od svega. Posavjetujte se s veterinarom oko odgovarajućih lijekova za smirenje koji će svakako olakšati putovanje kako vašem ljubimcu tako i vama.

Putujte rano ujutro ili kasno navečer

Psi ponekad teško podnose vrućine. Ukoliko je moguće na put krenite ili rano ujutro ili kasno navečer. Uostalom to su preporuke za putovanje i bez da vaš kućni ljubimac ide s vama jer će tako i vama biti ugodnije, a i veća je vjerojatnost da nećete zapesti u gužvi.

