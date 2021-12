Jedan od najljepših trenutaka tijekom Božića je druženje s obitelji za svečanim ručkom iil večerom, a blagdanska trpeza u mnogim hrvatskim domovima podrazumijeva kraljicu stola - pečenu puricu. Pečenje purice i nije neka znanstvena fantastika, ali ipak se radi o delikatnijem mesu koje lako može ispasti presuho i bezukusno.

Kuhar Justin Chapple otkrio je da je "potapanje" purice u majonezi tajna pripreme savršenog pečenja. On tvrdi da ovaj način pečenja ne utječe na okus, a potrebna vam je samo staklenka majoneze. Možete jednostavno žlicom nabacati majonezu na puricu i cijelo meso premazati u bogatom sloju. On pak najviše voli napraviti chipotle majonezu kada to radi.

"Kada puricu prekrijete majonezom, ona održava meso vlažnim i mekim tijekom pečenja", objašnjava. "Možete staviti majonezu s vanjske i unutarnje strane puretine kako bi bila još sočnija."

Svoje savjete podijelio je i kuhar Jamie Robinson: "Održavajte je vlažnom stavljajući maslac ispod kože prije pečenja, a zatim pecite lagano i polako dulje vrijeme."

Savjet je imao i naš poznati kuhar Tomislav Špiček.

"Puricu posolite s unutarnje i vanjske strane, stavite je na rešetku od pećnice i sve zajedno stavite na pleh za pečenje kako bi mast prilikom pečenja kapala u pleh. Nakon toga u lončiću treba zagrijati 4 velike žlice svinjske masti. Pusti da se mast jako zagrije (pripazi da ne zagori) te zalij vrelu mast po purici. Ovaj postupak je jako bitan jer na taj način zatvaramo pore na površini kože i čuvamo sočnost purice prilikom pečenja", rekao je Špiček kad se razgovaralo o klasičnim božićnim jelima u Hrvata vezano uz specijalno Božićno izdanje emisije Tri, dva, jedan - ho,ho,ho!