SUPRUGU NAPISALA PISMO, A ONO JE SMJESTA POSTALO VIRALNO: ‘Nastavim li dalje ovako, puknut ću’

Umjesto da započne svađu epskih razmjera, svoje je misli stavila na papir

Celeste Erlach vodi brigu o dvoje male djece. Iako bi bila najsretnija da sve može sama i bez napora, svom je suprugu napisala pismo u kojemu mu objašnjava zašto ipak ne može te da joj je očajnički potrebna njegova pomoć. Na ovaj se potez odlučila jer nije željela započinjati svađu.

Suprugov ju potez doveo do sloma

“Dragi mužu, Trebam. Više. Pomoći”, započela je svoje obraćanje, koje je podijelila na Facebook stranici Breastfeeding Mama Talk. Erlach je svom suprugu ovim putem pokušala objasniti što želi od njega tijekom razdoblja nespavanja i uplakane djece. “Prošla je noć bila teška za tebe. Zamolila sam te da pričuvaš dijete kako bih ja konačno otišla ranije u krevet. Dijete je plakalo. Ridalo, zaista. Mogla sam ga čuti do kata iznad. Želudac mi se zgrčio od toga zvuka. Pitala sam se trebam li otići pogledati što se zbiva i olakšati ti ili jednostavno zatvoriti vrata i pokriti se jastukom u pokušaju da se naspavam, što mi je očajnički trebalo. Izabrala sam potonje.”



Međutim, usprkos tomu što je za promjenu mislila na sebe i svoj san znajući kako se njezin suprug može pobrinuti za dijete ako želi, on je “došao u sobu 20 minuta poslije s djetetom koje je neutješno plakalo i položio ga u kolijevku, koju je suptilno pomaknuo do moje strane kreveta. Bila je to očita gesta da je njegovo čuvanje gotovo”. Taj je suprugov postupak pokrenuo lavinu bijesa u mladoj majci, koja je u tom trenutku silno željela istresti mu sve u lice i započeti svađu epskih razmjera.

Napisala mu smjernice

Umjesto toga, napisala mu je pismo u kojem ističe što joj je sve potrebno kao majci s punim radnim vremenom. Otkrila mu je i svoje pritajene strahove. “Možda se naši prijatelji samo pretvaraju, a ustvari se i sami bore, možda su naše majke godinama patile u tišini i sada, 30 godina poslije, više se ne sjećaju koliko im je teško bilo… A možda – i to preispitujem svaki dan – ja nisam dovoljno kvalificirana za ovu ulogu kao drugi. I koliko mi god bilo teško ovo tražiti – zaista mi treba više pomoći.”

Istaknula je kako joj sve suprug može pomoći – od toga da je priupita želi li malo prileći i odmoriti se do sklanjanja posuđa sa stola bez uopće pitanja treba li. “I ja sam samo čovjek. Funkcioniram s pet sati sna svaki dan i umorna sam k’o pas. Trebam te”, poručila je Erlach suprugu. “Ujutro trebaš spremiti starije dijete za vrtić dok se ja brinem o bebi i pripremam ručak za sve. I ne, spremanje djeteta za vrtić ne znači da ga postaviš pred televizor. To znači da ga treba odvesti na tutu, dati mu doručak i vodu te mu spremiti ruksak.”

Objava postala viralna

“Vikendom mi je potrebno više vremena za sebe. Želim konačno izaći iz kuće i raditi što ja želim, osjećati se kao individua, pa makar to podrazumijevalo tek kratku šetnju kvartom ili odlazak u šoping. I na kraju, želim od tebe čuti da si zahvalan na svemu što činim. Želim znati kako primjećuješ da je rublje oprano, a večera skuhana i servirana”, napisala je. Dodala je još brojne druge stvari za koje želi da ih on više cijeni.

“Mašem bijelom zastavicom i priznajem da sam samo čovjek. Govorim ti koliko si mi potreban. Ako nastavim dalje ovim tempom, puknut ću, a to će povrijediti i tebe i djecu i naše obitelji. Budimo realni – i ti mene trebaš”, zaključila je svoje pismo, koje je na Facebooku podijeljeno 3110 puta te dobilo 5,6 tisuća lajkova i gotovo 800 komentara, u kojima joj druge majke zahvaljuju na objavi jer netko treba istaknuti kroz što sve prolaze žene s malenom djecom.