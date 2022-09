Na srpskom Redditu otac porijeklom iz Bosne ispričao je priču o svom transrodnom sinu, kćeri koja je njemu i supruzi rekla da se osjeća kao dječak. Umjesto stigme, njih dvoje su podržali dijete u promjeni obasipajući ga ljubavlju i razumijevanjem.

'Kad nam je rekla, bili smo izgubljeni'

"Želio bih ispričati svoju priču i odagnati nekoliko zabluda koje sam u posljednje vrijeme ovdje pročitao. Kad je naša kći došla mojoj ženi i meni prije nekoliko godina i rekla da se osjeća kao dječak, bili smo izgubljeni. Razgovarali smo s pedijatrom, dječjim psihologom i endokrinologom i svi su nam manje-više rekli isto: ono što dijete osjeća ili je faza iz koje će izaći ili ne. U svakom slučaju, trebali biste podržati dijete jer će ono trebati podršku što god se dogodilo. Radi što želiš, ali ne možeš povrijediti ni sebe ni druge.

Premotajte nekoliko godina naprijed i naša je kći izrasla u sina na kojeg smo ponosni. Upravo je krenuo u srednju školu (voli ga tata!) i vodi normalan život poput ostalih tinejdžera. Dobro uči, koluta očima kad mu kažemo da pospremi za sobom, ne jede povrće. Za sada ga nitko ne dira. Živimo u New Yorku pa to pomaže. Druži se s dečkima koji znaju da je trans, a njima to ne smeta. A oni kojima ne smeta, ne druže se s njim i to je to. Svi naši prijatelji su LGBT friendly i oko toga nema rasprave.

Ne gledajte ekstreme

Uz to, nikad u životu nisam sreo niti jednu osobu koja smatra da bi se muškarci u postpubertetu trebali natjecati sa ženama kao što to čini Leah Katharine Thomas. To nije u redu ni pošteno prema djevojkama koje godinama treniraju. Moj sin ne podržava Leah, me smatra da treba uvesti 160 rodova, niti da neki ljudi mijenjaju spol ovisno o tome kako su jutros ustali. On samo želi ići kroz život kao muškarac jer se tako osjeća. Nikoga ne dira i ne želi da ga itko uznemirava. Također, nitko koga poznajem ne podržava ove nudise koji se vuku na lancu. Sve su to krajnosti i LGBT zajednica dobro zna da im se ruši ugled, ali što se može.

Znam dosta ljudi koji navijaju za Zvezdu ili Partizan i nikome od njih ne pada na pamet staviti baklju policajcu u usta. I znam popove koji ne siluju djecu. U mojoj Bosni prije 30 godina većina ljudi sa sve tri strane je htjela samo braniti svoje domove i obitelji, a ne klanje i paljenje. Ekstremi, j** mu. Ove se povorke ponosa održavaju se jer homoseksualci žele ista prava kao heteroseksualci. Ništa više, ništa manje. Nitko od njih ne želi "obratiti" vaše dijete. I neće postati gay gledajući dva muškarca kako se ljube, kao što nije postao ni kauboj nakon gledanja vesterna.

Sve najbolje. Život je prekratak da bismo ga proveli mrzeći one koji nisu kao mi", bio je kraj njegove objave, ispod koje su stajale poruke divljenja, podrške, pa čak i pitanja kako je njegovo dijete prošlo tranziciju.