Američki serijski donator sperme otkrio je da će uskoro postati otac 55 djece nakon što je putovao po Velikoj Britaniji i Europi kako bi oplodio žene. Kyle Gordy, 30, iz LA-a u Kaliforniji, već je dao šest donacija ženama u Velikoj Britaniji i Europi na, kako je nazvao, svojim 'donatorskim turnejama'. Otac je 46 djece, a još devet ih je na putu - s najmanje tri buduće majke koje se nalaze u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući i lezbijku iz Cambridgea, koja je sada u 27. tjednu trudnoće. "Bio sam u Velikoj Britaniji i Europi još u kolovozu 2021., gdje sam također otišao u Dansku i Švedsku. Stvarno uživam ovdje, ali puno je teže pronaći zdravu i organsku hranu na koju se oslanjam kako bi moja sperma bila zdrava“, rekao je, prenosi Daily Mail.

'Vidjeli smo njegove rezultate'

Zaručnice Kathryn (26) i Alice (25) iz Cambridgea trenutno čekaju dijete - koje nosi Kathryn - zahvaljujući Kyleovoj donaciji u kolovozu 2021. Kažu da su zahvalne na njegovoj pomoći u ostvarenju njihovih snova o upotpunjavanju obitelji. „Odlučili smo dobiti bebu kako bismo upotpunili našu obitelj, jer ja imam trogodišnjeg sina i htjeli smo još jednog, kojeg će Kathryn nositi tako da obje imamo to iskustvo. Kyleov profil nas je privukao nakon što nam je prijatelj rekao za njega, a vidjeli smo i objave njegovih pozitivnih trudnoća i prekrasne djece Činjenica da ima povijest uspješnih trudnoća bila nam je vrlo utješna.“, kaže. Tvrdi da su ga dobro istražile.

„Prvo što smo tražili bili su nedavni rezultati spolno prenosivih bolesti, koje nije oklijevao dati. Sviđalo nam se što je cijela njegova obitelj bila dobro obrazovana. Prema Kyleu, njegova se obitelj uglavnom sastoji od odvjetnika, inženjera, znanstvenika i programera. Sviđalo nam se i to što je bio otvoren za kontakt s djetetom nakon rođenja. Želimo da naše dijete ima mogućnost da upozna svog biološkog oca.“ kaže. „Rekao nam je više o svom životu, bio je smiješan, osjećao se ugodno, a mi smo jednostavno kliknuli i znali da smo napravili pravi izbor.“ Kathryn je dodala da su radije koristili Kyleovu donaciju umjesto banke sperme zbog 'svježine' uzorka i ugodnije prirode sporazuma.

Uvijek je sanjao o djeci, o monogamiji malo manje

Kyle je rekao da je oduvijek sanjao o djeci, ali se nikada nije osjećao prisiljenim ući u vezu jer ga odbijaju visoke stope razvoda i odgovornost koja dolazi s monogamijom. Zatim je 2014. napravio svoju prvu uspješnu donaciju sperme zajedničkoj prijateljici koja je željela imati dijete sa svojom djevojkom.

Nakon što je par zatrudnio, Kyle kaže da se brzo proširila vijest o njegovoj 'jakoj spermi' što ga je dovelo do više donacija, a ubrzo je počeo dijeliti svoje usluge na svom Instagram računu @KyleGordy123.

„Oduvijek sam želio imati djecu. Imao sam nekoliko neuspjelih veza, ali to je nešto za što sam otvoren u budućnosti s pravom osobom. Bit će potreban netko poseban da me prihvati s obzirom na ono što radim“, dodaje. A on svom poslu ozbiljno pristupa. Otvoren je za davanje donacija putem umjetne oplodnje pomoću svoje sperme ili putem spolnog odnosa, za koji kaže da čini otprilike 10 posto donacija. „Neke žene preferiraju staromodan način, jer ne žele gubiti vrijeme i smatraju da će to biti učinkovitije. Pitat će možemo li se samo seksati, a ja ću im reći da sam za to i da ćemo razmijeniti testove za spolno prenosive bolesti.“, opisuje.

'Mi smo poput male moderne obitelji'

Iako je Kyle osobno upoznao devetero svoje djece, rekao je da prima novosti o svoj svojoj djeci. Kyle vodi grupni razgovor posvećen majkama njegove djece, koje koriste prostor da međusobno razgovaraju i razmjenjuju fotografije svoje djece – koja su sva polubraća i sestre.

Rekao je: „Mi smo poput male moderne obitelji. Lijepo je vidjeti mame kako razgovaraju jedna s drugom i razmjenjuju fotografije. Za mene je ovo puno bolje od doniranja banci sperme. Ovako se slikam, družim se s majkama i vidim svoju djecu kako rastu.“, kaže.

Kyle koji vodi računa o zdravlju jede organsku hranu, a također konzumira 18 različitih biljaka i suplemenata dnevno kako bi osigurao da je njegova sperma u vrhunskom obliku.

Tvrdi i da nikada ne konzumira kofein, ne pije alkohol, ne drogira se i ne puši cigarete.

„Moram se održavati zdravim, kako bih imao najbolju spermu. Ovo mi je važno. „Možda se čini pretjeranim, ali želim biti siguran da je ono što doniram tip top“, ističe.

Kyle ne naplaćuje ništa za svoje donacije, osim putnih troškova, i kaže da to čini jednostavno zato što želi pomoći ženama da imaju djecu.

„Nisam siguran što će donijeti budućnost, ali za sada sam sretan što mogu donirati ženama i parovima u potrebi.“, zaključuje.