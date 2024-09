Ovih 10 fraza često koristimo, a mogu biti štetne za djecu: Evo kako to izbjeći

Kada je riječ o razgovoru roditelja i djece vrlo je lako ''skrenuti s puta'' i upotrijebiti nek uobičajene fraze u najboljoj namjeri, a koje mogu izazvati neželjeni efekt. Neke od njih je nemoguće nikada ne upotrijebiti, ali razumijevanje njihovog potencijalnog štetnog učinka može biti od pomoći, jer ponekad mogu napraviti više štete nego koristi.

'Odličan posao'

Istraživanje je pokazalo da općeniti komplimenti poput ''Dobra si ti djevojčica'' ili ''Bravo'' dijete - svaki put kad svlada neku novu vještinu - čine ovisnim o vašoj afirmaciji, a ne o vlastitoj motivaciji da nešto napravi, kaže savjetnica za roditelje Jenn Berman, psihologinja i autorica knjige ''Vodič od A do Ž za odgoj sretne, samouvjerene djece''. Dogodi se naime da pretjerane pohvale postavljaju nerealne standarde, a kao rezultat to može negativno utjecati na dječje samopoštovanje.

Umjesto pretjeranih i nejasnih pozitivnih povratnih informacija, kad god vaše dijete nešto postigne, sačuvajte ih za vrijeme kada su zaista opravdane i budite što precizniji kod njih. Na primjer, umjesto ''Super igra'', recite ''Sviđa mi se kako si tražio svog suigrača''.

'Vježbanjem do savršenstva'

Iako je ohrabrujuća fraza istinita, ona može kod djece pojačati pritisak da se moraju istaknuti. ''Šalje poruku da ako pogriješite, niste dovoljno naporno vježbali'', kaže dr. Joel Fish, autor knjige o roditeljstvu.

Umjesto toga, potaknite dijete da marljivo radi jer će napredovati i biti ponosno na svoj napredak. Potaknite ih, primjerice, na izvršavanje konkretnog zadatka, umjesto da nesvjesno potičete potragu za savršenstvom, ''Vježbaj klavir kao bi dovršila učenje pjesme koju voliš svirati''.

'Dobro si'

Kada se dijete udari i brizne u plač, roditelji ga često instinktivno, u želji da ga utješe, žele uvjeriti da se nije jako ozlijedilo. No ako djetetu kažete da je dobro, situacija će se samo pogoršati. ''Vaše dijete plače jer nije dobro'', kaže dr. Berman.

Djetetu ćete najbolje pomoći ako mu pokažete kako razumjeti emocije i nositi se s njima, a ne ih zanemariti. Zagrlite ga i priznajte mu njegove osjećaje. ''To je bio zastrašujući pad'' je bolja rečenica pa ga pitajte želi li zavoj ili poljubac - ili možda oboje.

'Požuri!'

Dijete često odugovlači, čavrlja za doručkom umjesto da jede, inzistira da samo zaveže tenisice, iako još ne zna najbolje kako to učiniti i sve se čini da će zakasniti u vrtić ili školu. Tjeranje da se ubrza,djetetu stvara dodatni stres, kaže dr. Linda Acredolo, koautorica knjige Baby Minds.

Kako biste ga potaknuli, ublažite ton i umjesto ''Požuri'', recite ''Požurimo'', to će mu poslati poruku da ste tim i da oboje pokušavate postići isti cilj.

'Na dijeti sam'

Ako vas dijete svaki dan vidi kako se važete i čuje vas kako govorite o hrani u odnosu na sliku o svom tijelu, lako može razviti vlastitu nezdravu sliku o tijelu, kaže dr. Marc S. Jacobson, profesor pedijatrije i epidemiologije u Nassauu.

Izbjegavajte koristiti hranu kao nagradu i ne raspravljajte o hrani u odnosu na sliku o svom tijelu. Osim toga, nemojte označavati hranu 'dobrom'' ili ''lošom''. To će pomoći djetetu da razvije zdrav odnos s hranom i može spriječiti razvoj poremećaja hranjenja.

'Ne možemo si to priuštiti'

Time šaljete poruku da ne kontrolirate svoje financije što za djecu može biti zastrašujuće, kaže Jayne Pearl, autorica knjige Djeca i novac.

Bolji bi način bio da kažete ''Nećemo to kupiti jer čuvamo novac za važnije stvari''. Ako inzistiraju na raspravi, to je savršena priliku za početak razgovora o tome kako raspolagati i upravljati novcem. Možete im čak pomoći da nauče planirati proračun tako što ćete im ponuditi novac za neke zadatke i pokazati im kako upravljati džeparcem.

'Ne razgovaraj sa strancima'

Malom djetetu je ovo jako težak koncept za shvatiti. Čak i ako je osoba nepoznata, možda je neće smatrati strancem ako je dobra. Osim toga, djeca mogu predoslovno shvatiti ovo pravilo i oduprijeti se pomoći nekome ako ga ne poznaju, kaže Nancy McBride, izvršna direktorica Nacionalnog centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Floride.

Umjesto da ih upozoravate na strance, pričajte s njima o konkretnim scenarijima, poput ''što bi učinio da ti muškarac kojeg ne poznaješ ponudi slatkiše i prijevoz kući?'' pa neka vam kažu kako razmišljaju. Nakon što objasne kao bi oni postupili, možete ih uputiti na ispravan postupak.

'Budi oprezan'

Ako ovo kažete dok vaše dijete balansira na šipkama u parku, to zapravo povećava vjerojatnost da će pasti. ''Vaše ih riječi odvraćaju od onoga što rade'', kaže Deborah Carlisle Solomon, autorica knjige Baby Knows Best.

Ako se osjećate tjeskobno, približite se kako biste ih uočili u slučaju da padnu i budite mirni. Dopustite im da zadrže usredotočenost i pružite podršku ako im je potrebna.

'Nema deserta osim ako ne završiš ručak'

Izbjegavajte to reći za ručkom jer to povećava djetetovu percipiranu vrijednost poslastice i umanjuje njegovo uživanje u samom obroku, kaže savjetnik roditelja dr. David Ludwig, ravnatelj Centra za prevenciju pretilosti u Bostonskoj dječjoj bolnici. Hrana se ne bi trebala nuditi kao nagrada ili uskraćivati ​​kao kazna, usađivanjem ovakvog načina razmišljanja djeci stvarate nezdrave prehrambene navike.

Radije prilagodite poruku i kažite ''Prvo jedemo ručak, a zatim desert''. Takva poruka ima puno pozitivniji efekt.

'Pusti me da pomognem'

Kada se vaše dijete bori s gradnjom tornja od kockica ili slaganjem slagalice, prirodno je da mu želite pomoći. ''Ako uskočite prerano, to može potkopati samostalnost djeteta'', kaže dr. Myrna Shure, profesorica psihologije na Sveučilištu Drexel u Philadelphiji i autorica knjige Odgoj djeteta koje razmišlja.

Umjesto toga, postavite im usmjeravajuća pitanja koja će im pomoći da sami riješe problem. ''Misliš li da veliki ili mali komad treba ići na dno? Zašto? Pokušaj'', takva poruka ne samo da će graditi njihovu samostalnost već i povjerenje prema vama.

