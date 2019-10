OTAC ŽELI SPRIJEČITI DA NJEGOV SIN (7) PROMIJENI SPOL, SUD MU ODUZEO SKRBNIŠTVO: ‘To radi samo zbog majke!’

Otac za sve krivi dječakovu majku, koja mu navodno iskazuje ljubav samo kada se ponaša kao djevojčica

Maleni James (7) izrazio je želju da živi kao djevojčica i da ga zovu Luna, a to je izazvalo veliki razdor između njegovih razvedenih roditelja. Dok majka Anne Georgulas to podržava, otac Jeffrey Younger ne želi ni čuti za sinovljevu promjenu spola i tvrdi da dječak to radi na nagovor majke.

Slučaj je završio na sudu, a sudac je presudio da majka dobiva puno skrbništvo nad Jamesom i njegovim bratom blizancem Judeom. Majka Anne, inače pedijatrica, tvrdi da je maleni James transrodan te zagovara ideju kemijske kastracije i eventualne hormonske terapije. Dječak navodno voli nositi haljine i odaziva se na ime Luna.

Mama je čak dobila pismenu preporuku iz klinike Dallas Rainbow Therapy. “Preporučuje se da moj klijent James Younger, poznat i kao Luna, postane pacijent klinike GENECIS kako bi mogao dobiti punu psihološku podršku za rodnu dismorfiju i potencijalno počeo uzimati blokatore hormona”, napisala je terapeutkinja Rebekka Ouer.

Psihijatar: Prerano je za radikalne odluke

Međutim, psihijatar Benjamin Albritton, koji je svjedočio na sudu, ne slaže se s njom. “Stručni svjedoci sumnjaju da je James sto posto uvjeren kako je zapravo ženskoga roda. Još uvijek ima neke fluidnosti u njegovu razmišljanju. Ni on ni njegov brat ne pate od depresije, tjeskobe, niti su agresivni. James ne pokazuje nikakve znakove drugih psihičkih poteškoća”, zaključio je on.

MUŠKARAC JE RODIO DIJETE I SAD NA SUDU TRAŽI PRAVDU: ‘Svom djetetu želim biti otac, a ne majka’

Očajni otac, koji je na Facebooku otvorio stranicu “Save James”, čija je svrha spriječiti radikalne tretmane na svojemu sinu, tvrdi da dječak nosi haljine i odaziva se na ime Luna samo u majčinoj prisutnosti.

Mama mu iskazuje ljubav samo kao Luni

“Vjerujem da se ne radi samo o emotivnom zlostavljanju, nego to smatram vrstom seksualnog zlostavljanja, miješanja u seksualni identitet ranjivog dječaka. On u školu ide u haljinama i ondje koristi zahod za curice. Učitelji ga zovu Luna. Sve osobe od autoriteta u njegovu životu – majka, učitelji, školski policajac, knjižničarka, ravnatelj škole – govore mu da je djevojčica. Ja sam jedina odrasla osoba koja mu govori istinu – da je dječak”, rekao je Younger u jednom podcastu.

Dodao je kako smatra da se dječak tako ponaša zato što mu mama iskazuje ljubav samo kada se ponaša kao djevojčica, piše Daily Mail.