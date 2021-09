Jedna od stvari koje će svaki novi roditelji iskusiti je nedostatak sna. Međutim, jedna novopečena majka ima tako dubok san da ne čuje novorođenče koje pokraj nje plače, prenosi The Sun.

Zabrinuti i frustrirani otac na Redditu je zatražio pomoć jer je zabrinut za bebinu dobrobit, posebno jer se uskoro vraća na posao.

"Moja djevojka i ja nedavno smo dobili sinčića koji će uskoro napuniti dva mjeseca. Zasad je sve u redu i na porodiljnom smo dopustu posljednjih sedam tjedana, a o sinu se brinemo uz pomoć moje majke. Jedini problem koji trenutno imam i koji me jako brine jest da moja djevojka ne čuje plač djeteta dok spava. Ne radi se samo o plakanju, već o vrištanju", pojasnio je otac.

Zabrinut zbog povratka na posao

"Brinemo se o njemu u smjenama po noći kako bismo se oboje odmorili. Stvar je u tome što ga ponekad ja moram preuzeti jer vrišti iz petnih žila, dok moja djevojka spava samo metar dalje na kauču. Kada dođem po njega glasno ju dozivam kako bih ju probudio, no ona ne reagira sve dok joj ne prodrmam nogu da se probudi. Onda ju pitam je li čula sina kako vrišti pokraj nje, a ona tvrdi da nije ništa čula dok ju nisam probudio. To ne bi bio problem da radim u gradu i da sam doma svaku noć, no zbog posla moram putovati po nekoliko tjedana, a vraćam se na radno mjesto idući tjedan", napisao je.

Dodao je kako ga prestravljuje pomisao da će biti kilometrima daleko od sina koji će vrištati, a njegova djevojka neće imati pojma o tome.

Roditelji u komentarima su zauzeli stranu majke i poručili muškarcu da ju odvede liječniku jer je njezin duboki san možda simptom neke bolesti. Neke majke predložile su mu da ju pusti da spava osam sati navečer jer bi zaista mogla biti tako iscrpljena sedam tjedana nakon porođaja, kao i da se pobrine za to da ima dodatnu pomoć dok je on van grada.