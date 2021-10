Nakon što se u lipnju rodila mala Isla-May, danas 34-godišnja Jenni Medlam i njen godinu dana stariji suprug Richard postali su vjerojatno najmlađi djed i baka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako i je sama prvu kćer rodila sa 17, Jenni kaže da je mogla pružiti podršku svojoj kćeri Charmaine kada joj je sa 16 godina rekla da je trudna, piše Sun. Znala je što je čeka.

"Kad nam je Carmaine prvi put rekla da ćemo biti djed i baka, ostali smo zatečeni. Bio je pravi vrtlog emocija, ali obožavamo svoje nove uloge", kaže. A kako je i sama bila mlada majka, naučila se i na čuđenje prolaznika kao baka.

"Kad smo vani s Islom, svi pretpostavljaju da je ona naša kći. Kada im objasnimo da smo zapravo djed i baka ostanu šokirani. Mnogi nam niti ne vjeruju. Ali razumijem zašto ljudi misle da smo roditelji – ipak smo tek u ranim tridesetima", kaže.

Znala je što je čeka

Otkako je sa 17 postala mama, Jenni je rodila još dvije kćeri, 13-godišnju Chelsey i 10-godišnju Scarlett. Kaže kako joj je bilo teško jer osim supruga nije imala nikakvu podršku i osjećala se izolirano. Kaže kako nije htjela da to mora proživljavati i njena kći.

"Točno znam kako je Charmaine bilo kada nam je morala reći za trudnoću. No rekla sam joj kako je to njeno tijelo i njena odluka te kako ću je podržati što god da odluči. A otkako je ostala u drugom stanju, to ju je promijenilo. Odrasla je, na neki način, Isla ju je izgradila", kaže mlada baka i dodaje:

"Ona je nevjerojatna majka i mislim da je njeno majčinstvo osnažilo vezu nas dvije. Mislim da sada još više poštuje mene kao majku", kaže.

Ističe kako je njena kći dvije godine u vezi s dečkom koji je otac djeteta i kako svi žive pod istim krovom.

"Mislim da nas je sve to dodatno zbližilo. Moje druge kćeri jednostavno su oduševljene bebom u kući", ponosna je baka.

'Pokazala sam joj da se to može'

Ističe kako su mlade majke nerijetko pogrešno stigmatizirane, no beba ne mora značiti da je život gotov. Ističe kako je ona, iako je rano postala majka uspjela raditi i brinuti se za kćer. Danas ima svoj servis za čišćenje, a kćeri pomaže koliko može.

"Charmaine me gledala kako odlazim na posao dok sam odrastala i zna da je to moguće. Drago mi je da sam pokazala kćeri da na kraju sve može ispasti dobro", smatra 34-godišnja baka.

A misli i kako njezina situacija ima svojih prednosti.

"Kad ste mladi djed i baka znači da ćete imati više vremena voljeti svoju unučad. A možda upoznamo i svoju praunučad", zaključuje.