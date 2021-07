Mladić Qiaochu Yuan na Twitteru je otkrio da svojoj majci zamjera što ga je razmazila davši mu 100.000 dolara za rođendan (oko 638.000 kuna).

Shvatio je to nakon što je uzeo "srednju dozu" LSD-a i to mu se nije ni najmanje svidjelo.

Prisjetio se kako mu je majka dala mnogima nezamisliv iznos za rođendan. "Tada sam joj zamjerio, a onda sam potisnuo ogorčenje", napisao je.

U 35 tweetova detaljno je ispisao zaključke o životu do kojih je došao dok je halucinirao na drogama.

"Pisao sam otprilike 12 sati u komadu, što se naposljetku pretvorilo u spontani dijalog između osobe koja sam na LSD-u i mene trijeznoga. Moja verzija na drogama rekla mi je hrpu stvari koje sam morao čuti, ali nisam htio. Rekao mi je da sam osjećao društveni pritisak da se pretvaram oko financijskog stanja i govorim svima da su za to zaslužni moji prihodi i ušteđevina, što uopće nije istina. Istina je da su mi roditelji slali novac kada bi ga potrošio jer me vole", napisao je u jednom od tweetova.

Usporedio se s Harryjem Potterom

"Zamjeraš mami jer ti je dala 100.000 dolara. Osjećaš se kao da ti društvo govori da je jedini način preživljavanja rad i pravedna plaća za taj rad te da na taj način zaslužuješ pravo na postojanje u društvu. Osjećaš krivnju jer to nikad nisi postigao. No, to jednostavno nije istina. Ne trebaš zaslužiti pravo na postojanje. Razlog zašto si sada živ i ne umireš od gladi iako nisi imao posao tri godine je taj što su ti roditelji slali novac jer te vole. Onda sam shvatio - ja sam Harry Potter. Doslovno me štiti ljubav mojih roditelja u obliku novca, kako sramotno", zaključio je.

Yuan je kasnije otkrio da su mu roditelji prethodno dali više od 175.000 dolara za troškove obrazovanja i podstanarstva.

"Htjeli su da imam dobru edukaciju i dobar život. Bio sam jako razmažen, što nije bilo dobro za mene", dodao je.

Njegovi tweetovi ubrzo su postali predmet sprdnje među tisućama korisnika.

"Bilo bi korisnije da si ovo rekao psihoterapeutu, a ne na Twitteru", "Da je meni netko dao 1/100 onoga što si ti dobio besplatno, vječno bi im bio zahvalan", "Nemaš pojma koliko si privilegiran", samo su neki od komentara.