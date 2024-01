Noel Radford (53) i njegova supruga Sue Radford (48) roditelji su nevjerojatnih 22 djece. Njihovo je potomstvo prikazano u emisiji '22 Kids and Counting', te je u nedavnoj epizodi prikazana scena gdje je otac okružen brojnim čestitkama njegove djece i supruge, a priznao je i koliko mu to vremena oduzima.

"Naša obitelj voli slavlja i u kući zaista ima puno rođendana, ali otvaranje poklona i čitanje čestitki, ponekad može biti dugotrajno. U našoj obitelji morate odvojiti barem sat vremena samo za otvaranje svih čestitki", tvrdi Noel, pa dodaje da kada u cijelu tu priču dodate i poklone, sve se oduži i na dva do tri sata.

Foto: Screenshot/YouTube Foto: Screenshot/YouTube

Pored sveg kaosa kojim je bio okružen, stajao je i poklon njegove supruge, a odnosio se na satove letenja oko kojih nije bio previše entuzijastičan.

Kad je Noel otvorio čestitku svoje supruge, prvo što je izjavio bilo je: "Što je to, dovraga? To je slika aviona", rekao je nimalo oduševljen njezinim poklonom, a čini se da su to primijetili i njegovi obožavatelji.

"Noel se oduvijek pomalo bojao visine. Zapravo, on apsolutno mrzi visinu", rekla je njegova supruga Sue.

Neki su ovu situaciju komentirali i na društvenoj mreži X(bivšem Twitteru) tvrdeći da je bacila novce na nešto što se njemu sviđa.

"Glupo je trošiti novac na nešto što on nikada neće iskoristiti", glasio je jedan komentar, a drugi se osvrnuo na to da je nedavno letio i ni u jednom trenu nije spomenuo svoj strah od visine.

"Noel je prošlog tjedna letio na Zante i nije se spominjao svoj strah od visine. Smiješno je to", komentirao je.

