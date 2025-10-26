Rizik od preuranjene smrti: Znate koja je generacija ovisna o visoko prerađenoj hrani?

Stanovnici razvijenih zemalja rođeni između 1960. i 1975. sve češće pokazuju znakove ovisnosti o visoko prerađenoj hrani, kao prva generacija izložena takvoj prehrani u djetinjstvu.

Znanstvenici sa sveučilišta u Michiganu su nakon studije na oko dvije tisuće ljudi starih između 50 i 80 godina zaključili da 21 posto žena i 10 posto muškaraca iz te dobne skupine ''zadovoljavaju kriterije ovisnosti o visoko prerađenoj hrani”.

Foto: Jochen Tack/imagebroker/profimedia

''Čini se da ovisnost o visoko prerađenoj hrani prevladava među starijim odraslim osobama u Sjedinjenim Državama, posebice među ženama koje su bile adolescentice ili u ranoj odrasloj dobi kad se pogoršala nutritivna kvaliteta američke prehrambene ponude”, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Addiction.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

''Današnji odrasli bili su u ključnoj razvojnoj fazi kad se promijenio prehrambeni okoliš naše nacije”, rekla je Lucy Loch sa sveučilišta.

Istraživački tim zaključio je da među onima u dobi od 65 do 80 godina samo 12 posto žena i četiri posto muškaraca ispunjavaju kriterije ovisnosti.

Rizik od kroničnih bolesti i preuranjene smrti

Znanstvenici su ispitivali o 13 iskustava s visoko prerađenom hranom i pićima, poput žudnje za takvim proizvodima, neuspjeha pri njihovom izbacivanju iz prehrane, apstinencijskih kriza i izbjegavanja društvenih događaja zbog osjećaja da će drugi o njima misliti da previše jedu.

''Ostala istraživanja pokazuju jasne poveznice između konzumacije takvih proizvoda i rizika od kroničnih bolesti i preuranjene smrti, pa je važno istražiti ovisnost o visoko prerađenoj hrani u toj dobnoj skupini”, naglasila je Loch.

Foto: -/wavebreak/profimedia

Znanstvenici vjeruju da je veliki faktor iza ovisnosti među starijim ženama agresivna reklamna kampanja iz osamdesetih koja je promovirala takozvane dijetne proizvode, većinom visoko prerađene.

"Keksi s niskim udjelom masti, obroci za mikrovalnu pećnicu i drugi proizvodi s visokim udjelom ugljikohidrata promovirani su kao rješenja za kontrolu težine, ali njihovi umjetno dizajnirani nutritivni profili potencijalno su pojačali ovisničke prehrambene navike", zaključio je istraživački tim.

POGLEDAJTE VIDEO: Uz svjetski dan hrane istražili smo što Hrvati najviše vole jesti