OVO ĆE VAS IZNENADITI /

Rizik od preuranjene smrti: Znate koja je generacija ovisna o visoko prerađenoj hrani?

Rizik od preuranjene smrti: Znate koja je generacija ovisna o visoko prerađenoj hrani?
×
Foto: Jochen Tack/imagebroker/profimedia

Znanstvenici vjeruju da je veliki faktor iza ovisnosti među starijim ženama agresivna reklamna kampanja iz osamdesetih koja je promovirala takozvane dijetne proizvode

26.10.2025.
13:47
Hina
Jochen Tack/imagebroker/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stanovnici razvijenih zemalja rođeni između 1960. i 1975. sve češće pokazuju znakove ovisnosti o visoko prerađenoj hrani, kao prva generacija izložena takvoj prehrani u djetinjstvu. 

Znanstvenici sa sveučilišta u Michiganu su nakon studije na oko dvije tisuće ljudi starih između 50 i 80 godina zaključili da 21 posto žena i 10 posto muškaraca iz te dobne skupine ''zadovoljavaju kriterije ovisnosti o visoko prerađenoj hrani”. 

Rizik od preuranjene smrti: Znate koja je generacija ovisna o visoko prerađenoj hrani?
Foto: Jochen Tack/imagebroker/profimedia

''Čini se da ovisnost o visoko prerađenoj hrani prevladava među starijim odraslim osobama u Sjedinjenim Državama, posebice među ženama koje su bile adolescentice ili u ranoj odrasloj dobi kad se pogoršala nutritivna kvaliteta američke prehrambene ponude”, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Addiction. 

POGLEDAJTE VIDEO:

''Današnji odrasli bili su u ključnoj razvojnoj fazi kad se promijenio prehrambeni okoliš naše nacije”, rekla je Lucy Loch sa sveučilišta. 

Istraživački tim zaključio je da među onima u dobi od 65 do 80 godina samo 12 posto žena i četiri posto muškaraca ispunjavaju kriterije ovisnosti.

Rizik od kroničnih bolesti i preuranjene smrti 

Znanstvenici su ispitivali o 13 iskustava s visoko prerađenom hranom i pićima, poput žudnje za takvim proizvodima, neuspjeha pri njihovom izbacivanju iz prehrane, apstinencijskih kriza i izbjegavanja društvenih događaja zbog osjećaja da će drugi o njima misliti da previše jedu. 

''Ostala istraživanja pokazuju jasne poveznice između konzumacije takvih proizvoda i rizika od kroničnih bolesti i preuranjene smrti, pa je važno istražiti ovisnost o visoko prerađenoj hrani u toj dobnoj skupini”, naglasila je Loch. 

Rizik od preuranjene smrti: Znate koja je generacija ovisna o visoko prerađenoj hrani?
Foto: -/wavebreak/profimedia

Znanstvenici vjeruju da je veliki faktor iza ovisnosti među starijim ženama agresivna reklamna kampanja iz osamdesetih koja je promovirala takozvane dijetne proizvode, većinom visoko prerađene. 

"Keksi s niskim udjelom masti, obroci za mikrovalnu pećnicu i drugi proizvodi s visokim udjelom ugljikohidrata promovirani su kao rješenja za kontrolu težine, ali njihovi umjetno dizajnirani nutritivni profili potencijalno su pojačali ovisničke prehrambene navike", zaključio je istraživački tim.

POGLEDAJTE VIDEO: Uz svjetski dan hrane istražili smo što Hrvati najviše vole jesti

IstraživanjeHranaNavike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVO ĆE VAS IZNENADITI /
Rizik od preuranjene smrti: Znate koja je generacija ovisna o visoko prerađenoj hrani?