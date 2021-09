Prvo su atraktivne automobile pokazali pored Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a zatim su se nadmetali u ubrzavanju na stazi Zrakoplovno tehničkog centra u Velikoj Gorici.

Rimac Nevera ponovo osvaja. Kako i ne bi kad je u slučaju hiperautomobila C_Two riječ o vozilu što razvija 1914 KS, a do brzine od 100 km/h dolazi do nestvarno kratkih 1,85 sekundi.

Nevjerojatno je i to da do brzine od 300 km/h dolazi za manje od deset sekundi što je inače tek u ubrzanju do "stotke" karakteristika većine današnjih, svima nama dostupnijih automobila.

Maksimalna mu brzina prelazi 400 km/h tako da je po skoro svim karakteristikama riječ i o jednom od ne samo najbržih električnih, nego uopće jednom od najbržih automobila svih vremena

"Ponosni smo, ne samo na to što mi radimo tu, već i želimo da kupci takvih automobila dođu u našu zemlju i kombiniraju ljepotu naše zemlje s našim proizvodima. Ponosni smo što smo partneri Supercar Owner's Circle-u ove godine, gdje će deseci najekskluzivnijih automobila svijeta doći u Hrvatsku", rekao je Mate u najavi okupljanja na Facebooku.