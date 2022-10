U serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo influencera Renata Pirina, mladića kojeg je domina šetala na uzici po šoping centru u Varaždinu.

U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

Renato Pirin je javnosti najpoznatiji zbog "incidenta" u šoping centru, no on je jedan od naših najpoznatijih influencera. Ima svoj profil na Facebooku, Instagramu, ali i na erotskoj platformi OnlyFans.

Na spomenutoj erotskoj platformi je od studenog prošle godine i kaže da snima svakakav sadržaj, s curama i dečkima. Kaže da ga ondje prati i nekoliko javnosti poznatih ljudi.

'To je bila zafrkancija...'

"Dopisujem se s jednom osobom iz područja politike, kao i s par influencera. Neću otkriti tko su oni, to je tajna. Svaki mjesec produljuju pretplatu", otkrio je Renato. Nadalje kaže da se na OnlyFansu može dobro zaraditi, a najviše ga prate ljudi iz regije.

Renato kaže da je šetnja s uzicom bila namijenjena za OnlyFans, a domina koja ga je šetala mu je prijateljica. Po šoping centru su "šetali" ravno minutu i zbog toga su završili na brojnim portalima, a Renato kaže da su "završili" i na britanskom Daily Mailu.

"To je bila zafrkancija, nismo očekivali da će to biti "big deal", rekao je Renato. Čitatelje je zanimalo "što je s Renatovom glavom?", a što je on odgovorio pogledajte u našem videu.

U videima pogledajte misli li Renato da je biti gay i dalje tabu tema u Hrvatskoj, kako izlazi na kraj s hejterima, je li ikad dobivao prijetnje...

