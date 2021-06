Prvu sezonu lifestyle serije „Ne selite, obnovite“ („Renovate don't relocate“) možete pogledati na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu

Svi smo se barem jednom u životu našli u situaciji da nam naš vlastiti dom više ne odgovara. Velike životne promjene, useljavanje s novim životnim partnerom, dolazak djeteta ili jednostavno zasićenost trenutnim uređenjem interijera u kući ili stanu u kojem živimo lako mogu dovesti do toga da nas postojeći životni prostor više ne zadovoljava i da ga želimo promijeniti.

U takvim situacijama često razmišljamo o prodaji postojeće i kupnji nove nekretnine. No vrlo dobro znamo da to uglavnom uključuje iscrpljujuću i dugotrajnu potragu po oglasnicima, razgledavanje potencijalnih nekretnina, mnogo stresa i na kraju, mukotrpno preseljenje. Cijeli taj proces podrazumijeva ogromne količine energije i novca, a rezultati nisu uvijek zadovoljavajući. Naime, veća kvadratura ili drugačiji raspored prostorija u novoj nekretnini ne znači da smo riješili problem zbog kojeg smo se odlučili na promjenu. Ponekad je to jednostavno zbog toga što nam nedostaje tehničkih i dizajnerskih znanja potrebnih da određeni prostor pretvorimo u funkcionalni i ugodni dom koji će zadovoljavati sve životne potrebe naših ukućana i nas samih.

Unikatan i temeljit pristup

S tom idejom, britanska stručnjakinja za nekretnine i uređenje interijera Sarah Beeny pokrenula je izvrsnu lifestyle emisiju „Ne selite, obnovite“ u kojoj ljudima nezadovoljnima vlastitim domom, koji razmišljaju o preseljenju, pomaže da postanu svjesni svih potencijala prostora u kojem žive i donosi izvrsne ideje i rješenja te tako preseljenje čini nepotrebnim. Njezina misija je pokazati da ako ljudi odluče na drugačiji način razmisliti i redizajnirati prostor koji već imaju, jeftinije je i bolje taj prostor obnoviti nego se preseliti.

Emisija Emisija „Ne selite, obnovite“ razlikuje se od sličnih lifestyle sadržaja po prilično unikatnom i temeljitom pristupu. Na početku svake epizode Sarah Beeny i njezin tim razgledaju dom vlasnika i razgovaraju o njihovim životnim navikama, željama, potrebama, kao i tome što im nedostaje te što bi zapravo htjeli promijeniti. Nakon toga, na nekoliko mjesta u njihovom domu postavljaju kamere koje 24 sati dnevno snimaju i prate životni stil i navike vlasnika.

Kamere prate koliko vremena vlasnici provode u kuhinji, je li kuhinja dovoljno dobro povezana s blagovaonicom, koliko često primaju goste i priređuju večere za više ljudi, kako bolje organizirati dječju sobu ili koliko vremena provode radeći od kuće pa im je potreban mirniji kutak kojeg treba ugraditi u postojeći prostor. Produkcijski i stručni tim emisije „Ne selite, obnovite“ tako dobije precizan uvid u ponašanje i stil života vlasnika i tako stječu bolji uvid što i kako treba modificirati u njihovom životnom prostoru.

Vlasnici će podijeliti svoje dojmove

Praćenjem njihovog ponašanja, prikupljeni su podaci na temelju kojih se osmišljava drugačiji raspored prostorija, predlažu funkcionalne i dizajnerske preinake i ostale intervencije u interijeru. Prijedlog redizajna interijera vlasnicima se potom prikazuje kao digitalni nacrt u velikom formatu kako bi ljudi stekli kvalitetniji osjećaj kako će njihov životni prostor izgledati nakon predloženog redizajna. Nakon provedene renovacije vlasnici će s gledateljima podijeliti svoje dojmove te objasniti koliko i na koje je sve načine preuređenje doma pridonijelo kvaliteti njihovog života, ali i koliko su novca uštedjeli time što su se umjesto na preseljenje odlučili na temeljitu i stručno vođenu adaptaciju postojećeg životnog prostora.