Žive jaslice u Postojnskoj jami: Podzemna božićna bajka u kojoj sudjeluju i Hrvatske glazbenice

Postojnska jama najduža je turistička špilja u Europi, duga 24 kilometra, s više od 200 godina turističke tradicije. Do danas ju je posjetilo više od 42 milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta, koji su uživali u vožnji podzemnim vlakićem i pogledu na dvorane koje je voda oblikovala milijunima godina. Špilja je i svjetski poznato središte bioraznolikosti – dom je rijetke čovječje ribice „zmajevog mladunca“ koji je postao simbol ovog podzemnog svijeta.

Božićna priča koja sve ostavlja bez daha: 18 prizora, 90 minuta, 5 kilometara čarolije

Blagdanski program Žive jaslice u Postojnskoj jami odvija se na ruti dugoj oko 5 kilometara, koja kombinira vožnju špiljskim vlakićem i šetnju (od 1,5 km) kroz spektakularne dvorane. Priča je ispričana kroz 18 biblijskih prikaza, a počinje u podnožju Velike gore u prizoru Navještenje Zahariji s pjevačkim nastupom talijanskog opernog pjevača Ivana Defabianija s pjesmom The Lords Prayer.

Na Velikoj gori Anđeo Gabrijel najavljuje Djevici Mariji da će roditi sina Božjeg, a mlada hrvatska sopranistica Leonarda Kavedžić pjeva Ave Mariju. Ova talentirana sopranistica studentica je magistarskog studija solo pjevanja na Glazbenoj akademiji u Ljubljani i ovo joj je prvi nastup u Postojnskoj jami.

"Božićno vrijeme je moje omiljeno doba godine, kada osjećam mir, ispunjenje i inspiraciju. Osjećam da ljudi u ovom trenutku slušaju svim srcem, pa svojom interpretacijom želim slušateljima pružiti trenutak zahvalnosti, topline i unutarnje nježnosti. Veselim se pjevanju u Postojnskoj jami, koja je potpuno drugačija od običnih mjesta: morate pažljivo usmjeravati svoj glas i prilagođavati ga prirodnoj akustici. To je ono što izvedbi u jednoj od najposjećenijih jama na svijetu daje gotovo mističan dodir. "- kaže Leonarda kojoj je ovo ujedno u prvi nastup na ovom spektaklu. Uz Leonardu, tu je još jedna hrvatska glazbenica violončelistica Ana Miculinić studentica Glazbene akademije u Ljubljani. Glazbeno prati betlehemske pastire i anđele dok posjetitelje vodi do čarobnog završetka doživljaja Živih jaslica u Koncertnoj dvorani. Izvodi skladbu "Gabrijelova oboa", glavnu temu iz filma "Misija" skladatelja Ennia Morriconea.

Jubilarna 35. obljetnica Živih jaslica: Poruka mira sa 100 sudionika

Ove godine Žive jaslice u Postojnskoj jami slave 35. obljetnicu i nose snažnu poruku ljubavi, nade i želje za mirnijim svijetom. Poseban naglasak stavljen je na pjesmu The Prayer (Molitva)] koja govori o molbi za vodstvo, zaštitu i suosjećajniji svijet. Redateljica programa je Lidija Bernik, a producent Janez Jordan koi su u nastanak ovog spektakla (u kojem sudjeluje gotovo 100 ljudi) uključili poznata glazbena imena, ali i lokalna umjetnike i stanovnike Postojne i okolice, koji sudjelovanje doživljavaju kao dio svog identiteta. Za mnoge obitelji i prijatelje sudjelovanje u predstavi tradicija je bez koje ne mogu zamisliti prosinac.

''Postojnska jama nije najljepša svjetska pozornica za uprizorenje ovog biblijskog događaja već je glavna zvijezda u kojoj smo mi svi gosti. Desetljećima Žive jaslice povezuju generacije, obitelji i prijatelje koji uživaju u ovoj jedinstvenom programu. U njemu sudjeluju poznati svjetski glazbenici ali i stanovnici ovog kraja, odijevajući kostime, čineći ovaj divan ansambl-rekao je direktor Postojnske jame Marjan Batagelj na velikoj godišnjoj press konferenciji prije svečane premijere ovog spektakla. Zanimljiv je podatak, prikazan u izlaganju, kako se u ovoj godini dogodio veliki porast dolaska hrvatskih posjetitelja u Postojna park. Uz klasičan posjet, posebno su zanimljive Žive jaslice koje se ove godine održavaju od 25. do 30. prosinca 2025., svakog dana u više termina od 13:30 nadalje. Ulaznice se kupuju online i za ovaj je doživljaj limitiran broj ulazaka. Upravo zato nabavite ulaznice na vrijeme.

Vikend raj: Hotel Jama s blagdanskim pogodnostima

Park Postojnska jama savršena je vikend destinacija, pa ako želite vidjeti ovaj spektakl u blagdansko vrijeme kombinirajte ga s boravkom u hotelu Jama u kojem možete uživati u posebnim blagdanskim pogodnostima, odličnoj kulinarici, ali u još jednoj atrakciji koja boravak u ovom hotelu čini posebnim- Tajnim prostorijama koje vas vraćaju u prošlost. Za one koji žele produljiti boravak u ovom prekrasnom dijelu Slovenije na još koji dan nedaleko Postojnske jame nalazi se i Zgornje Jezersko, idilično planinsko selo na 800 metara nadmorske visine s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe, poznato je po kristalno čistom Planšarskem jezeru, tradiciji i jedinstvenoj Vili Planinki- eko hotelu u kojem ćete odložiti mobitel, obuti papuče i odmoriti se kao kod kuće.

