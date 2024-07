Abigayle Andre na TikToku često objavljuje videa u kojima raspravlja o temama u svijetu automobila i nudi savjete koji pomažu vozačima da ostanu sigurni tijekom vožnje, a ponekad i uštede novac.

Tako je u nedavnom videu govorila o tome kako joj je bilo teško položiti vozački ispit, ali je stekla samopouzdanje zamišljajući jednu stvar dok je bila za volanom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imala je nešto što ju je guralo naprijed

"Počela sam učiti voziti sa 17 godina i prestajala i kretala nanovo jer mi je bilo jako teško. Sada sam autistična i imam ADHD, tako da je to dio toga zašto mi je bilo teško, no sjećam se što me motiviralo da nastavim", rekla je i dodala:

"Razmišljala sam o svim blesavim ljudima koje sam upoznala, a koji su dobili vozačku dozvolu. Bilo ih je stvarno puno. Ako su oni to mogli, zašto ne bi i ja? Položila sam teorijski ispit isprve, a praktični dio iz drugog puta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od gužvi pa sve do nepredvidivih cesta, mnogo je čimbenika koji vozače koji se tek uče voziti mogu učiniti nervoznima prije polaganja vozačkog ispita. Prema Abigayle, podsjećanje na to da je na cesti ogroman broj vozača kojima je bilo jednako teško kao njoj na početku, motiviralo ju je da nastavi. Jer ako su mogli oni, može i ona. Taj način razmišljanja joj je vratio samopouzdanje koje joj je bilo potrebno da nastavi učiti voziti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada može voziti sve...

Kako kaže, unatoč tome što joj je bilo teško na početku kada je tek učila voziti, sada može voziti širok raspon vozila.

"Sada doslovno mogu voziti bilo koji auto koji poželim. Ne postoji auto koji ne mogu voziti, bilo da je klasičan, ručni, automatski, sve ih mogu voziti. Poanta priče je da je teško, ali ustrajte. Čak i ako pomislite u sebi da to ne možete učiniti, obećavam da će jednog dana jednostavno sve sjesti na svoje mjesto", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ovako izgleda vožnja tramvaja u garaži: Rade se probne vožnje i obuka vozača