Dolaskom ljeta počinju godišnji odmori, a osobe sve više vremena provode za volanom. Umor vozača je česta pojava koja može biti vrlo opasna, a nekad rezultira smrću. Umorni vozači sporije reagiraju i smanjeno obraćaju pozornost na okolinu, dok su im sposobnosti upravljanja vozilom lošije. Istraživanja pokazuju da je vožnja pod utjecajem umora jednako opasna kao vožnja pod utjecajem alkohola. U nastavku vam donosimo razloge zašto dolazi do umora vozača, ali i savjete kako postati odmorniji tijekom vožnje.

Što povećava umor vozača za vrijeme vožnje

Velik broj faktora može utjecati na umor vozača za vrijeme vožnje. Znakovi umora su teškoće s koncentracijom, zijevanje, teški kapci i spuštanje kapaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki od faktora koji povećavaju umor vozača:

nedostatak sna

neredoviti obrasci spavanja

vrijeme dana

stres

dugotrajna vožnja

inženjering vozila

lijekovi

Foto: Shutterstock

Mnogo vozača pati od nedostatka sna, možda jer pate od insomnije, imaju novorođenče ili vrlo gust raspored. Isto tako, velik broj osoba neredovito spava zbog drukčije posloženih radnih smjena i prebacivanja iz noćne na jutarnju smjenu. Što se tiče vremena u danu, vozači najčešće zaspe za volanom u ranojutarnjim satima između 2 i 6 ujutro te u rano popodne između 14 i 16 sati. Tada tjelesni sat dosegne priordni pad, zbog čega dolazi do pospanosti i smanjene koncentracije. Istraživanje je pokazalo da se sposobnosti vozača pogoršaju nakon dva sata neprekidne vožnje. Moderna vozila obično su tiha i udobna za vozače, pri čemu se povećava pospanost. Naravno, neki lijekovi mogu utjecati na umor, što je naznačeno u uputama, no vozači se često na to ne obaziru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što smanjuje umor vozača za vrijeme vožnje

Savjeti kako smanjiti umor vozača:

stanite svaka dva sata

odspavajte

otvorite prozor

popijte kofein

izbjegavajte tešku hranu

izbjegavajte visoku temperaturu u automobilu

Foto: Shutterstock

Onog trena kad se počnete osjećati pospano, ne oklijevajte stati i odmoriti. Preporučuje se stati svaka dva sata te možete nakratko odspavati. Već nakon kratkog odmora od 30 minuta koncentracija se povećava za značajniju razinu, a uvelike pomaže i konzumacija kofeina. Zatim, razbudit će vas ulazak svježeg zraka u automobil, dok se preporučuje i snižavanje temperature u vozilu. Dobro je izbjegavati tešku hranu koja vas može učiniti pospanim, a jedan od savjeta je slušati glazbu za vrijeme puta. Krenite ranije na put da imate više vremena za stanke tijekom kojih je korisno protegnuti se. Nerijetko dolazi do boli u kralježnici te slabijoj cirkulaciji, što može uzrokovati pospanost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Lude snimke s avionske piste. Pogledajte što turisti rade samo da bi napravili dobru fotografiju...