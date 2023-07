Srpske turiste je prije dva tjedna u Grčkoj potresla informacija da je djevojčicu tijekom ljetovanja u toj državi ubola otrovna riba zmaj. Ista situacija dogodila se i Srbinu M.T. koji se nalazi na ljetovanju u Sartiju, koji je rekao da je osjetio bol kakvu dosad nije mogao ni zamisliti.

Bol kao nikad u životu

On je u srijedu ušao u vodu i odmah osjetio jak ubod te je u trenutku pomislio da je stao na staklo. Ipak, samo nekoliko trenutaka kasnije, shvatio je da je u pitanju riba zmaj čiji je ubod otrovan i veoma bolan.

"Izašao sam iz vode i bol je počela biti toliko jaka, sjećam se da sam se suzdržavao vrištati od sramote jer mi ne ide u glavu da nešto može tako boljeti. Pogledao sam ima li krvi, vidi li se nešto, ali ničega nije bilo. Zapravo nikad u životu nisam osjetio takvu bol. Boli kao da mi netko kida, sječe, lomi nogu na živo, ne u intervalima ili da pulsira nego konstantno boli. Sjećam se da sam rekao ženi da moramo kod doktora. Tu sam se već uplašio dok sam izbezumljeno trčao do liječnika, da ovo nije nimalo naivno", priča Srbin.

"Već sam se počeo tresti od bolova i nisam mogao stajati pa sam počeo kukati na sav glas. Srećom neki dečkić, Grk je bio tu, odvezao me do liječnika koji nije bio tu, ali ga je zvao na telefon i on mi je rekao da stavim nogu u što topliju vodu. Sjećam se, možda je malo i sramotno, ali eto, sjećam se da sam kukao na sav glas, valjao sam se od bolova po vrelom asfaltu, malo je falilo da se onesvijestim", prisjeća se muškarac.

On dodaje i da su ljudi pritrčali u pomoć, ipak, mnogi nisu upoznati kako se treba ponašati nakon uboda otrovne ribe, pa su mu, iz dobre namjere, davali led, iako bi ubodeno mesto trebalo što više utopliti.

Pomaže vrela voda

"Od bola sam se grizao i osjećao nemoćno. Da mi je bio neki nož ili mač pri ruci lakše bi mi bilo da mi netko odsiječe stopalo. Kada je doktor stigao, sjećam se da sam već bio paraliziran, nisam se mogao pomaknuti, samo mi se mutilo u glavi. Savjetovao je da odemo do mog apartmana i u kupaonici mi je pustio vrelu vodu koja je sigurno imala 40 stupnjeva, išla je para. Opet agonija, vrela voda nimalo ugodna, ali kako on kaže, bolje i opekotine nego da ostane ovaj otrov u meni. Svi otrovi od riba zmajeva su termolabilni i na njih utječe nešto toplo te se savjetuje da se koristi vrela voda (40/50 stupnjeva), žar cigare, auspuh motora ili čak i vruć pijesak", objašnjava Srbin.

Zatim je dodao: "Ovisno od veličine i same ribe i otrova i od čovjeka do čovjeka, mase, građe i mjesta uboda - koliko vremena treba za oporavak. Nadam se da će proći, samo, eto, mnogo loše i neugodno iskustvo i ne mogu vjerovati da se meni ovo dogodilo od toliko tisuća ljudi svaki dan na plaži. Ponavljam, na gradskoj plaži u starom dijelu Sartija, u plićaku gdje ima i male djece i dosta ljudi. Ne smijem ni pomisliti što bi i kako bilo da dijete od par mjeseci trčkara po plićaku i pijesku ili netko drugi nagazi na ovo", priča M.T, piše Kurir.

