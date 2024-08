4. Nikaragva: Troškovi života u Nikaragvi znatno su niži od onih u mnogim zapadnim zemljama, što je čini atraktivnim odredištem za one koji traže kvalitetan stil života s manjim troškovima. Najam jednosobnog stana u središtu grada može se kretati od 277 do 462 eura mjesečno, dok obroci u lokalnim restoranima mogu koštati samo 4 eura. Za one koji žude za stilom života uz plažu, obala Nikaragve ima pristupačne gradove na plaži poput Sana Juan del Sur, gdje može iznajmiti smještaj na plaži za oko 554 do 739 eura mjesečno.