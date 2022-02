Ako ste ikada počeli učiti strani jezik ili ste bili njime okruženi, onda bi nedvojbeno naišli na neke riječi koje vam iz ovog ili onog razloga ostaju u glavi ili vas nasmiju. Neke hrvatske riječi koje strancima zvuče romantično ponekad mogu biti uvredljive, a ponekad se radi i o psovkama.

Grah, korumpirano, fakat, nasip...

CroatiaWeek zamolio je nekoliko stranaca, koji su se susreli s hrvatskim jezikom, da odaberu svoju omiljenu hrvatsku riječ.

Susan iz Velike Britanije je odabrala riječ "grah" te je ispričala anegdotu vezanu za tu riječ. "Moj brat je oženjen Hrvaticom i prvi put kad sam posjetila Zagreb čula sam toliko riječi koje su zvučale ludo, osobito riječ grah. Prvi put kad sam je čula zvučalo je kao zla čarolija ili nešto što bi Sauron iz "Gospodara prstenova" upotrijebio da te pretvori u otrovnu žabu koja širi virus", ispričala je Susan.

Riječ "korumpirano" je zapela za uho Douglasu iz Velike Britanije. "Ovo mi je najdraže jer zvuči kao krumpir, ali znači nešto sasvim drugo. Rekao bih da je to bizarna riječ za nefunkcionalnost ili korupciju, svaki put kad čujem tu riječ u ozbiljnom kontekstu, samo pomislim na pire", rekao je Douglas.

Mark iz Britanije odlučio se za riječ "nasip". "Riječ se često koristi u Hrvatskoj jer ih ima jako puno, to me podsjeća na joggere, šetače pasa i druge aktivnosti na otvorenom. Uvijek kažem da idem na 'nasip', to mi je ružna riječ", kazao je Mark.

Alan iz Australije plače od smijeha kada čuje riječ "fakat". "Apsolutno se raspuknem svaki put kad čujem da se koristi ova riječ jer zvuči kao 'je*i ga'! Bio sam toliko znatiželjan kad sam to prvi put čuo i kada sam saznao da to znači "stvarno", bio sam pomalo razočaran. Tako je strastvena ta riječ", zaključio je Alan.

"Krapina" (grad Krapina) je omiljena riječ Petera iz Australije. "Za engleski jezik to je bilo smiješno. Kada sam pročitao putokaz za Krapina Jug nisam se mogao prestati smijati", rekao je.

Posebno vole riječi bez samoglasnika

"Klozet papir" izbezumio je Ivana iz Zagreba. "Budući da klozet zvuči kao ormar, samo djeluje nekako čudno i uvijek mi je zapinjalo u glavi", kazao je Ivan.

Mary iz Kanade misli da riječ "čvrst" zvuč super. "Volim ove riječi u hrvatskom gdje samoglasnici ne postoje. Mislim da se riječ "čvrst" lijepo uklapa u to. Volim samo izgovarati tu riječ", priznala je Mary.

"Karlovačko" itekako voli Julian iz Zagreba. "Nakon 4 godine života ovdje, još uvijek ne mogu pravilno izgovoriti ovu riječ unatoč tome što je redovito pijem. Kad naručim i kažem kako to radim, kunem se da barmen misli da sam popio 10 i da sam pijan", rekao je Julian.

"Otom potom" – fraza slobodno prevedena kao "o tome kad dođe vrijeme", svidjela se Jeleni iz SAD-a. "Otom potom zvuči mi kao pjesma Charlie & the Chocolate Factory, kao oompa-loompa varijacija. Ne znam samo zvuči zabavno", rekla je.

"Sponzoruša" je urnebesna riječ za Alana iz Splita. "Smatram da je ova riječ zabavna, za mene je ovo jedna od onih riječi koja odgovara svom značenju", kazao je.

Riječ "osvježavajuće" osvojila je Ibada iz Washingtona. "Sjajan način da opišete kvalitetno hrvatsko pivo, ili uronite u kristalno čisto Jadransko more nakon duge vožnje do hrvatske obale", zaključio je Ibad.

"Super" ju je oduševila, kaže Ang iz Zagreba. "Znam da ovo zapravo nije hrvatska riječ, ali je često čujem. Budući da je moj hrvatski još uvijek toliko loš, volim ovu riječ kako je mogu izgovoriti i koristiti je bez problema – jedna od rijetkih engleskih riječi koje prevode isto", istaknula je.

Ništa bez pečata

"Pečat" je fora riječ za Davea iz Zagreba. "Ovo je bila jedna od prvih riječi koje sam naučio kad sam otvarao posao. To je tako moćna riječ i po svom izgovoru i po značenju. Sve treba pečat", rekao je Dave.

Riječ "majmun" svidjela se Michelle iz Sydneya. "Ne pitajte me zašto, ali to mi je omiljeno", kratko je rekla Michelle.

"Bez veze – nije dobro/besmisleno/sr*nje" rekao je Mike iz Velike Britanije. "Čini se da samo opisuje toliko svakodnevnih situacija", kazao je.

"Kukumara i krastavac" riječi su koje su osvojile Sama iz Australije. "Jednostavno volim zvuk ove riječi, zvuči kao neka vrsta ptice, ali znači krastavac", priznao je.