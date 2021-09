Mi Hrvati najbolje znamo kakav nam je mentalitet i kako izgleda život u Lijepoj Našoj. Međutim, stranci imaju svoje viđenje o nama, baš kao što mi imamo određena mišljenja o drugim narodima, najčešće temeljena na predrasudama.

Pa, kakve priče kruže vani o Hrvatima i Hrvatskoj? Zanimljiva diskusija o toj temi odvijala se na društvenoj mreži Quora, gdje su korisnici objavljivali "najapsurdnija pitanja" koja su čuli o nama.

Jedna korisnica na početku je objasnila kako pitanja nisu toliko apsurdna, koliko su smiješna. Njezin post pogledan je oko 3000 puta, a još su se neki ljudi javili sa svojim iskustvima.

'Jesu li zebre iz Hrvatske?'

"Kada sam bila na Cresu, vidjela sam muškarca koji na ramenima nosi ovcu i ulazi s njom u autobus. Je li ovo uobičajeno za Hrvatsku?, pitala je starija gospođa iz Njemačke.

Iduće pitanje postavio je turist koji je vidio zebre u Nacionalnom parku Brijuni, a ono glasi: "Jesu li zebre porijeklom iz Hrvatske?"

Američki bloger koji se preselio u Hrvatsku pitao je zašto Hrvati jedu toliko kruha, a ista osoba pitala je zašto Hrvati sami pakiraju namirnice na blagajni, a to ne radi pomoćni trgovac. Priznao je i kako je jedno pitanje ipak čuo mnogo puta, a to je: "Zašto se ljudi u Hrvatskoj ne smiju više?"

'Zar vi ne spavate na žitu?'

Još jedna korisnica podijelila je svoje iskustvo. Naime, na njezin su fakultet došle studentice iz Floride na razmjenu, a trebalo ih je provesti po Zagrebu i naučiti o povijesti.

"Ja sam bila zadužena za studenticu koja se zvala Shannon. Imala je plavu kosu, plave oči i nije baš bila inteligentna. Nisam mogla vjerovati kad sam čula što me upitala. Ona je mislila da je u Africi. Pitala me: ''Kako to da vaši kreveti imaju madrace, ne spavaju li ljudi u Africi na žitu?' Osim toga, nije vjerovala da na Plitvičkim jezerima uvijek teče voda jer je mislila da je netko zatvori."

Sljedeća je napisala kako je prije 20 godina prevodila nešto za jednu Amerikanku, koja se čudila kako to da u Hrvatskoj postoje - bankomati.