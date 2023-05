Marina iz srpskog sela Kusadak kod Smederevske Palanka je odlučila promijeniti svoj život i preseliti se u Saudijsku Arabiju. Nju je posao odveo ondje gdje je upisala Zrakopolovnu akademiju i maštala je da postane stjuardesa. Ta profesija joj je omogućila da osjeti život u arapskom svijetu, a u Saudijsku Arabiju se preselila s 23 godine, piše Espreso.

"Nekada nije lako, ali treba raditi na sebi i biti uporan. Nikada prije ne bih pomislila da bih postala stjuardesa Saudia Airlinea, u zemlji koja je potpuno drugačija od naše. Tako istražujući samu zemlju, religiju i kulturu njihovog naroda, odlučila sam s 23 godine otići u Saudijsku Arabiju", objasnila je.

Još ne razmišlja o povratku kući, a ističe da joj nedostaju bliski ljudi.

"Kada sam odlazila, nisam razmišljala o vraćanju, nekako mi je bilo predaleko to da odlučim jer nikad ne znamo što nas očekuje sutra. Tako da i danas ne mogu reći točno koliko još planiram ostati, ali razlog zbog kojeg bih se možda vratila jesu ljudi koje volim i pokretanje biznisa kome bih mogla se posvetiti sa sigurnošću", priznala je.

Razbila je i predrasudu da se Arapi prema ženama ponašaju okrutno i beskompromisno, zahtijevajući od njih da poštuju stroga pravila. Marina uvjerava da Arapi nisu jako rigorozni već su jako druželjubivi te se njihov život dosta razlikuje od našeg.

"Što se života u Saudijskoj Arabiji tiče, potpuno je drugačije od načina života u Srbiji. To je jako smiren, religiozan i dobroćudan svijet. Iako sam sama otišla tamo, uvijek sam se osjećala sigurno bez osjećaja nepripadnosti. Arapi se ponašaju prema svima jednako, kao da smo svi braća i sestre iz cijelog svijeta, a to je jedan divan osjećaj. Mnogi ljudi ne bi povjerovali u to, ali treba otići, vidjeti i uvjeriti se i sam, a zatim govoriti o bilo čemu", otkrila je.

Razbija predrasude

Marina dalje tvrdi da Arapi vole upoznavati druge kulture i narode.

"Privatno su društveni i vole upoznavati druge ljude, različitih nacionalnosti. Predstavit će svoju zemlju i religiju i pomoći će vam u vezi svega kada je to potrebno". Kaže da odlično zarađuje.

"U Saudijskoj Arabiji sam, u odnosu na Srbiju, dobila stalan posao s redovitim primanjima uz mogućnost napredovanja. Svakako se dobiva i smještaj pa jedine troškove koje imamo je hrana. Sve ostalo je osigurano", naglašava.

Putujući svijetom upoznala je brojne ljude koji su oduševljeni Balkanom i tradicijom.

"Kada govorimo o ljudima širom svijeta koje sam upoznala na ovim putovanjima, oni koji su nekada bili i živjeli u Srbiji - oduševljeni su našim načinom života, ljudima i gostoprimstvom i rado bi se vratili na sve to ponovo. Ali, postoje i oni koji nisu čuli puno o našoj zemlji pa im svaka informacija zvuči zanimljivo", kaže Marina.

Unatoč uspjehu u profesionalnom životu, nikad nije zaboravila otkud potječe, a posebno naglašava da je najbitnije imati nekoga tko te čeka i voli.

"Kada usporedim život koji sam imala u Srbiji i ovaj sada, definitivno je ovdje puno zanimljivije uz posao koji volim i financijsku stabilnost koju osjećam. Samo treba znati odakle potječemo, tko nas voli i čeka kada se vratimo i biti svjestan svoje unutrašnje vrijednosti. To je nešto što je uvijek tu i što ipak nema cijenu", tvrdi ona.

Svima je poručila da je vjera u sebe najbitnija, kao i da je sva snaga u nama.

"Bez obzira na sve, treba napraviti taj balans i uživati u svemu što nam život pruža sa što manje stresa, više radosti i vjere u sebe, a s fokusom na nas same i svijet će se promijeniti na bolje. Sva snaga je u nama, bez obzira na okolnosti", zaključila je.