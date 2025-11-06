Sve što trebate znati: Ryanair uvodi velike promjene, uz nova pravila određene su i kazne

Ryanair od ovog mjeseca, kao što već duže vrijeme najavljuju, u potpunosti prelazi na digitalne ukrcajne karte (DBP). Od srijede, 12. studenoga, ovaj zračni prijevoznik više neće izdavati papirnate karte za ukrcaj.

Svi putnici će dobiti DBP u Ryanair aplikaciji nakon online prijave koja se može ispuniti i na Ryanair.com. I dalje će stizati podsjetnici putnicima za prijavu e-mailom, 48 i 24 sata prije polaska. Putnici koji na ukrcaj stignu bez online prijave, morat će platiti pristojbu za prijavu u zračnoj luci.

Ryanair je objasnio kako ovu promjenu uvode jer 'DBP snižava troškove zračnih luka i karte za sve Ryanairove putnike'. Zrakoplovna tvrtka osim toga inzistira na tome da DBP-ovi pružaju bolju uslugu klijentima na dan putovanja, poboljšavaju korisničku uslugu te nove rezervacije u slučaju bilo kakvih prekida letova. Ističu i kako je to bolje za okoliš jer svake godine štedi oko 300 tona papira, piše MSN.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DBP će se automatski pojaviti u Ryanair aplikaciji putnika, a zatim ga trebaju samo pokazati sigurnosnim službama u zračnoj luci, te na terminalu za ukrcaj. Ako se putnik već prijavio online, ali je izgubio pametni telefon ili tablet, u zračnoj luci će dobiti besplatnu kartu za ukrcaj. To će također biti slučaj ako vam se pametni telefon ili tablet ugasi prije ukrcaja ili pregleda osiguranja.

U međuvremenu, ako se pametni telefon ili tablet ugasi nakon osiguranja, ali prije terminala za ukrcaj, podaci će već biti u Ryanairovom sustavu i putniku će biti pružena pomoć.

Putnici koji nemaju pametni telefon ili tablet, a već su se prijavili online prije dolaska, dobit će besplatnu kartu za ukrcaj u zračnoj luci. Oni međutim neće moći pristupiti ažuriranjima letova u stvarnom vremenu niti imati koristi od poboljšane korisničke usluge tijekom bilo kakvih prekida letova.

Zračni prijevoznik i dalje će imati šaltere za prijavu i karte u svim zračnim lukama. Wi-Fi ili mobilni podaci neće biti potrebni za pristup DBP-u, sve dok je putnik već ranije online prijavljen. Osim toga u svim zračnim lukama bit će dostupna pomoć putnicima.

No ostaje problem jer još uvijek nisu sve zračne luke dopustile punu upotrebu DBP-ova. Na primjer, zračne luke u Maroku zahtijevaju ispisanu kartu za ukrcaj.

Za letove 12. studenog ili nakon tog datuma, putnici koji lete iz Maroka moraju se prijaviti putem interneta kao i obično, a zatim pokazati svoj DBP u zračnoj luci kako bi preuzeli ispisanu ukrcajnu kartu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Dr. Bernard Kaić: 'Najviše se ljudi boji cjepiva protiv ospica iako je to neopravdano'