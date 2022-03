Anoniman Rus koji ima 17 godina je tražio od korisnika Reddita savjete o preseljenju u Srbiju kako bi čuo mogu li se zaposliti njegovi članovi obitelji brzo te koliko je teško naučiti jezik.

Pokušavao je kontaktirati ljude koji su se već doselili u Srbiju iz Rusije, ali mu ih je bilo teško pronaći pa je odlučio pokušati dobiti savjete na društvenoj mreži Reddit.

Razlog preseljenja

Shvatio je da mu je u ovoj situaciji jedina opcija preseliti u Srbiju iz Rusije pa je rekao: “Zdravo. Nadam se da vas takvi postovi još ne zamaraju, ali savjeti su mi jako potrebni. Budući da je situacija u Rusiji sve gora i gora, želio bih se za stalno preseliti u Srbiju. Razmišljam o tome da se preselim s obitelji. Imam 17 godina, u travnju navršavam 18 godina, a diplomu srednje škole dobivam krajem svibnja, tako da se stvarno želim preseliti nakon ovog datuma. Nisam siguran hoću li moći odmah početi studirati u Srbiji, iako engleski znam prilično dobro, ali srpski ne znam uopće i ne vjerujem da ga mogu naučiti na pravom nivou u roku od tri mjeseca.”

Zatim je dodao: “Moja obitelj (mama i teta) ne znaju engleski i srpski, ali su spremne učiti što brže mogu. U Rusiji obje imaju dobro plaćen posao i boje se da u nekoj drugoj zemlji neće uopće moći pronaći posao. Iskreno, njihov glavni problem je mogućnost da neće imati posla. Moja mama radi u gospodarstvenoj djelatnosti, a teta radi u ekonomskoj djelatnosti. Bit ću zahvalan na svakom savjetu i informaciji. Također, recite mi, ako mislite da je preseljenje loše rješenje u mojoj situaciji. Imamo i dva mala psa. Ima li problema pri kretanju sa životinjama?”

Srbi o poslu u Srbiji

Jedan muškarac iz Subotice mu je napisao: “Vaša obitelj ne bi trebala imati previše problema s pronalaženjem posla, iako će jezik biti problem, osim ako ne žele raditi za ruske tvrtke ovdje ili tvrtke koje posluju u regijama ruskog govornog područja. Što se tiče njihovih plaća u Rusiji, tu plaću uopće nije nemoguće dobiti ovdje, ali ne kao početnu, osnovnu plaću. Osim toga, trebalo bi biti dobro.”

Na to je Rus odgovorio: “Hvala na odgovoru! Nitko od mojih roditelja ne misli da može zaraditi koliko u Rusiji, naravno. Brinuli su se da uopće neće moći ništa zaraditi.”

Druga osoba iz Srbije je dodala: “Neka to bude samo privremeni potez, pokušajte ovdje dobiti bilo kakav posao, ali počnite planirati daljnje kretanje.”

Treća osoba je rekla: “Nije isto ako živiš u Beogradu ili nekom manjem gradu, ali možda tijekom studiranja možete ponuditi satove ruskog/engleskog za džeparac. Ipak se nadam da sam ti barem malo pomogao i od svih nas ti želim dobrodošlicu!”

Rus o poslovima u Srbiji

Rus koji je još davno doselio u Srbiju mu je rekao: “Razmislite dvaput. Možete brzo naučiti jezik i sve će biti u redu, ali stvari nisu tako lake za vašu obitelj. Prilično je teško naći posao u Srbiji za stranca, čak i ako dobro znaju srpski i engleski. Poslodavac bi Vladi morao dokazati da je upravo taj strani kandidat jedinstven i da ga Srbin ne može zamijeniti. Drugim riječima, poslodavac mora biti JAKO zainteresiran za ovog zaposlenika, u što jako sumnjam u vašoj situaciji. I sam sam Rus. U Srbiju smo se preselili 2014. Slobodno mi pišite ako vam treba neka konkretna informacija ili pomoć.”

Srbi se čude što Rusi žele preseliti kod njih

Jedan Srbin je rekao: “Bok! Htio bih samo unaprijed reći da je i Srbija us… rupa, ali s obzirom na pogoršanje situacije u Rusiji, razumijem zašto želite pobjeći. Ali imajte na umu da mi imamo svog psihopatskog predsjednika i autokratski režim, da je država korumpirana, ali valjda vam čak i Srbija zvuči bolje od Rusije trenutno.”

Drugi je isto pitao: “Prijatelju, želiš se preseliti iz Rusije u malu balkansku Rusiju? Ne znam druže, ekonomska situacija u Srbiji nije sjajna, a demokracija nikakva. Zašto mislite da je Srbija dobra opcija?”

Na to mu je Rus odgovorio: “Osjećat ću se kao kod kuće.”

Treća osoba se nadovezala: “Ne razumiješ što je zapravo nepostojeća demokracija. Srbija sigurno nije najbolje mjesto na Zemlji, ali ovo što se sada događa u Rusiji je tisuću puta gore.”

Srbija bolja opcija od Rusije

Jedna Srpkinja je rekla: “Možda nije dobra opcija, ali je jedina opcija koju ima.”

Druga osoba mu je rekla: “Koliko god da je situacija ovdje loša, mislim da je ipak daleko bolja od Rusije. Možda ne toliko ekonomski, iako bi se to moglo uskoro promijeniti kada zapadne sankcije počnu djelovati, ali smo barem manje izolirani od ostatka Europe.”

Jedan Srbin mu je poželio dobrodošlicu: “Dobrodošao, prijatelju! Mislim da će Srbija i njeni ljudi biti vrlo prijateljski raspoloženi. Ne mogu vam puno reći o studiju i fakultetu, ali mogu vam dati koristan savjet u vezi poslova. Ako želite raditi u IT-u, najjačoj industriji ovdje, vidjet ćete da je IT sektor u dva najveća grada u Srbiji, Beogradu i Novom Sadu, gotovo zasićen. Međutim, manji gradovi poput Niša, Subotice, Kragujevca, itd., također imaju otvorena radna mjesta u IT sektoru i tamo se prijavljuje relativno malo ljudi pa su tvrtke otvorenije za zapošljavanje stranih državljana. Tamo bi se teoretski mogao prijaviti, zaposliti se i dalje raditi na daljinu iz Beograda ili bilo gdje. Znam za nekoliko stranih državljana koji su upravo to učinili. Jedini nedostatak bi bila nešto niža plaća u odnosu na veće gradove.”

Turska je nada za Ruse

Jedna žena mu je savjetovala: “Srbija je dobra opcija, ali uzmite u obzir i Tursku. Gradovi na obali nisu skupi, a Turci su ljubazni. Dugoročno gledano, Istanbul, Izmir ili Ankara mogu biti dobre opcije, a moći ćete pronaći mnogo međunarodnih sveučilišta.”

Problem s jezikom

Za problem s jezikom su mu rekli: “Prvo, dobrodošli! Drugo, jezična barijera vam neće predstavljati problem budući da je engleski jezik naširoko korišten, posebno u velikim gradovima. S druge strane, učenje srpskog ne bi bilo toliko teško, niti ako se potrudite i uložite vrijeme, oba su slavenski jezici, ali i da ga uopće ne znate kako ste rekli, već biste razumjeli osnove komunikacije. O poslu, dobro, nisam informiran o tom području, ali nadam se da će se ovdje još netko javiti. Za pse mislim da treba potvrda o cijepljenju i putovnice za njih.”

Druga osoba je dodala: “Jedna stvar koju treba napomenuti u vezi jezika, sreo sam nekoliko Rusa u Srbiji koji su naučili jezik donekle dobro u samo nekoliko godina jer se jezik ne razlikuje toliko od ruskog kao engleski ili španjolski, tako da postoji nada.”

Treći Srbin mu je rekao: “Mislim da je srpski prilično sličan ruskom, ali vjerojatno će ti biti teško naći posao. Btw. Srbi vole Ruse, oni su nam kao braća pa ne brini za prijatelje ili neka sr….”

O nastavku školovanja

Za nastavak školovanja su mu rekli: “Što se tiče vašeg obrazovanja, mislim da vam ne bi bilo problema studirati ovdje, mnogi fakulteti nude programe na engleskom jeziku. Školarina za ove programe obično iznosi 700-2500 EUR godišnje, ovisno o sveučilištu/fakultetu i samom programu. Dakle, pretpostavljam da se možete prijaviti čim maturirate, ali pokušajte istražiti sveučilišta i njihove fakultete za razdoblje upisa, možete ih e-poštom kontaktirati o potrebnoj papirologiji i proceduri.

Drugi se nadovezao sa savjetom: “S obzirom na to da ste spomenuli da želite nastaviti studij, na mnogim našim fakultetima možete pronaći tečajeve namijenjene stranim studentima koji se predaju na engleskom jeziku. Ovisno o tome što želite studirati, možete birati iz čega. Istražite programe engleskog Sveučilišta u Beogradu i trebali biste nešto pronaći. Također, imate Sveučilište Singidunum koje nudi programe bazirane na engleskom jeziku, ali nije državno, već privatno sveučilište, ali mislim da je to više do vas i što želite studirati. Što se tiče jezične barijere za vašu obitelj, malo će biti problem, ali dosta Rusa radi u Gaspromu na primjer. Pokušati pronaći posao neće biti lako, ali ćete to shvatiti.

Zašto baš Srbija

Jedna osoba je pitala: “Moram samo pitati, zašto Srbija?”

Rus mu je odgovorio: “Najviše zato što je Srbija jedna od rijetkih zemalja koje su još uvijek otvorene i imaju manje-više pozitivne odnose s Rusima. I jedna od rijetkih zemalja u koju si bez problema možemo priuštiti preseljenje. Drugo, zbog jezika i obrazovnog sustava. Moći ćemo ih proučavati brže i lakše. Ne kažem da će biti baš lako, ali lakše nego da se preselimo u neke druge zemlje. Da rezimiram svoj odgovor jer sam mislio da je ovdje lakše prilagoditi se i početi ispočetka.