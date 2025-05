Putoholičarka otkrila trikove za jeftinije zrakoplovne karte: 'Možete uštedjeti stotine eura'

Nicole, majka dvoje djece i influencerica koja dijeli savjete o putovanjima, objasnila je na TikToku kako aviokompanije određuju cijene i kako se mogu izbjeći skupi letovi. Rekla je da se cijene mijenjaju ovisno o potražnji, sezoni i broju slobodnih mjesta, što se zove dinamičko određivanje cijena.

"Ako želite uštedjeti, morate razumjeti kako to funkcionira i kako izbjeći poskupljenja", kaže Nicole.

Trikovi za jeftinije karte

"Cijene se prilagođavaju prema potražnji, sezoni i broju preostalih sjedala. Naravno, cijene se razlikuju, osobito tijekom školskih praznika. Ako ste kao mi i možete putovati isključivo u tom periodu, evo što možete učiniti kako biste svejedno prošli povoljnije", objašnjava Nicole.

Uključite upozorenja na promjenu cijene

Ova majka savjetuje da prvo na aplikacijama uključite upozorenja za promjene cijena. To možete učiniti na stranicama poput Skyscannera ili Kayaka.

"Tako možete pratiti konkretan let koji vas zanima, a kad mu padne cijena, dobijete obavijest e-mailom. Također ćete tako vidjeti je li cijena trenutačno visoka za to doba godine. Možete doslovno otkriti da je taj let 30 posto skuplji nego inače, što vam je znak da pričekate s kupnjom", poručuje Nicole.

Budite fleksibilni s datumima putovanja

Sljedeći savjet odnosi se na fleksibilnost oko datuma putovanja. Nicole napominje da osmodnevno putovanje nekad može ispasti jeftinije od sedmodnevnog jer su cijene određenih dana znatno niže, što vam može uštedjeti stotine eura.

"Kad gledate letove na različitim stranicama, istražite cijeli vremenski period jer vas nekad šest noćenja može koštati puno manje nego sedam. Ako niste vezani za točno određenu destinaciju, Skyscannerova opcija 'explore everywhere' može vam pomoći da pronađete najpovoljnije letove iz zračne luke koju odaberete", dodaje.

Kombinirajte različite aviokompanije

Treći savjet odnosi se na to da ne morate letjeti s istom aviokompanijom u oba smjera. "Ono što nam često donosi uštedu je to što kombiniramo različite prijevoznike. Ne morate letjeti s Ryanairom u oba smjera. Možete do određene destinacije ići s njima, a vratiti se kući s TUI-jem, letjeti tamo s Jet2, a vratiti se easyJetom – nije važno. To može značiti stotine eura uštede", objašnjava Nicole.

Kada su saznali ove informacije, mnogi pratitelji zahvalili su joj se na savjetima. Jedan je napisao: "Odličan video. Također pomaže koristiti incognito mode, a letove je jeftinije rezervirati utorkom ili srijedom, za razliku od subote."

