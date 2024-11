Jeste li spremni za zimske uvjete vožnje? Provjerite ove stvari prije kretanja na put

Zimski uvjeti vožnje predstavljaju ozbiljan izazov za sve vozače, koji se moraju pripremiti na snijeg, led i niske temperature. Sigurnost na cesti ne ovisi samo o vožnji, već i o prethodnim pripremama, koje uključuju provjeru vozila i opreme.

Od 15. studenog do 15. travnja na snazi je obvezna uporaba zimske opreme, no to je samo jedan od aspekata kojima trebate posvetiti pozornost.

Foto: Pexels

Kako se pripremiti za zimske uvjete vožnje?

Pripreme za sigurnu vožnju započinju mnogo prije nego što prvi snijeg prekriva ceste, a pravilna priprema može značajno smanjiti rizik od nesreća.

Ovo su ključni savjeti za sigurno i odgovorno snalaženje na zimskim cestama.

1. Zimske gume su obvezne, ali koje?

Odabir pravih zimskih guma jedan je od najvažnijih koraka u pripremi vozila za zimske uvjete. Mnogi vozači nisu sigurni koje gume odabrati i koje oznake trebaju tražiti.

Prema zakonskim propisima, zimska oprema podrazumijeva zimske gume (s oznakama M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm uz lance za snijeg. Važno je znati da zimske gume pokazuju najbolje performanse kada temperatura padne ispod 7 Celzijeva stupnja.

Foto: Pexels

2. Provjerite dubinu profila i tlak u gumama

Redovita provjera guma ključna je za sigurnost na cestama tijekom zimskih mjeseci. Mnogi vozači zanemaruju ove važne provjere, što može dovesti do opasnih situacija.

Redovita kontrola dubine profila i tlaka u gumama ključna je za sigurnu zimsku vožnju. Minimalna dubina profila za zimske uvjete mora biti 4 mm.

3. Akumulator pod povećalom

Zimski uvjeti posebno su zahtjevni za akumulatore vozila. Niske temperature mogu značajno smanjiti njihovu učinkovitost i životni vijek.

Hladnoća značajno utječe na performanse akumulatora. Prije zime provjerite njegovo stanje i po potrebi ga zamijenite.

4. Tekućine u vozilu

Pravilno održavanje tekućina u vozilu tijekom zime može spriječiti brojne probleme. Svaka tekućina ima svoju specifičnu ulogu u održavanju ispravnosti vozila.

Rashladna tekućina mora biti prilagođena zimskim uvjetima

Tekućina za pranje stakala mora biti otporna na smrzavanje

Provjerite razinu ulja u motoru

Foto: Pexels

5. Svjetla i vidljivost

Dobra vidljivost ključna je za sigurnu zimsku vožnju. Kraći dani i loši vremenski uvjeti zahtijevaju posebnu pažnju oko održavanja svjetala.

Od 1. studenog do 31. ožujka obavezna je vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima. Provjerite ispravnost svih svjetala i zamijenite dotrajale žarulje.

6. Metlice brisača i tekućina za stakla

Kvalitetni brisači ključni su za dobru vidljivost tijekom zimskih oborina. Loši brisači mogu značajno smanjiti vidljivost i ugroziti sigurnost.

Zamijenite istrošene metlice brisača i koristite zimsku tekućinu za pranje stakala koja se ne smrzava.

Foto: Shutterstock

7. Obvezna oprema u vozilu

Zimska oprema u vozilu može biti presudna u kritičnim situacijama. Svako vozilo trebalo bi biti opremljeno osnovnim alatima za zimske uvjete.

Lopata za snijeg (obvezna za teretna vozila)

Lanci za snijeg (ako nemate zimske gume)

Strugalica za led

Metlica za čišćenje snijega

8. Priprema prije puta

Dobra priprema prije puta može spriječiti mnoge probleme na cesti. Nekoliko minuta pripreme može uštedjeti sate problema kasnije.

Očistite sve prozore i svjetla

Uklonite snijeg s krova vozila

Provjerite prognozu i stanje na cestama

9. Kazne i sankcije

Nepoštivanje propisa o zimskoj opremi može rezultirati ozbiljnim posljedicama. Važno je biti svjestan mogućih sankcija i izbjeći nepotrebne troškove.

Vožnja bez propisane zimske opreme kažnjava se s 132,72 eura. Policija može isključiti vozilo iz prometa i oduzeti registarske pločice.

Foto: Freepik

10. Posebnosti zimskih dionica

Zimske dionice zahtijevaju posebnu pozornost i pripremu. Ove dionice često imaju strože propise i zahtjeve za zimskom opremom.

Na zimskim dionicama (839,2 km autocesta i 1.863,3 km državnih i županijskih cesta) zimska oprema je obvezna bez obzira na trenutne vremenske uvjete.

11. Prilagodba načina vožnje

Zimski uvjeti zahtijevaju drugačiji pristup vožnji. Prilagodba brzine i stila vožnje ključni su za sigurnost.

Održavajte veći razmak između vozila

Vozite sporije i bez naglih pokreta

Izbjegavajte nagla kočenja

Zimski uvjeti zahtijevaju dodatnu pozornost i pripremu, ali uz pravovremene pripreme i odgovarajuću opremu možete značajno smanjiti rizike zimske vožnje. Prije svakog dužeg putovanja provjerite vremensku prognozu i stanje na cestama putem HAK-ovih stranica.

