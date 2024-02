Na društvenim mrežama postoji mnoštvo videa o uradi sam trikovima za čišćenje automobila koji nude brze i jeftine načine da se riješite teških mrlja i prljavštine. No, stručnjak iz Quotezone.co.uk, Greg Wilson, opomenuo je da mnoštvo njih može uništiti vaše vozilo, piše Daily Star.

Stručnjaci su naveli sedam stvari koje svi imamo u svom domu, a koje biste trebali izbjegavati koristiti u automobilu, a među njima su pivo i pasta za zube.

Soda bikarbona, ocat i maslinovo ulje samo su neki od primjera svakodnevnih sastojaka koji se hvale kao čudesna rješenja za dotjerivanje automobila. No, iako bi ovi trikovi mogli kratkoročno djelovati, važno je dobro razmisliti prije nego što isprobate prijedloge s društvenih medija jer bi neki od njih mogli naštetiti vašem automobilu.

"Iako se viralni trikovi za čišćenje automobila mogu činiti primamljivima za brza rješenja, neki od njih mogu dovesti do neželjenih posljedica te uzrokovati trajnu štetu na vašem vozilu. Važno je upamtiti da ta videa na društvenim mrežama ne izrađuju stručnjaci i oni možda nisu svjesni da njihovi naizgled korisni trikovi mogu uzrokovati više štete nego koristi", opomenuo je Greg.

Njegov tim sastavio je popis od sedam viralnih trikova za čišćenje automobila koje treba izbjegavati.

1. Pivo i soda bikarbona

Korisnici društvenih mreža tvrde da je kombinacija piva i sode bikarbone odlično rješenje za uklanjanje mrlja od ulja. Međutim, pivo nije učinkovito sredstvo za čišćenje, a abrazivna priroda sode bikarbone predstavlja opasnost od dodatnog oštećenja vozila.

Ova kombinacija bi također mogla ostaviti ljepljiv talog te tako pogoršati problem umjesto da ga ublaži.

2. Pasta za zube

Dosta trikova za čišćenje automobila vrti se oko paste za zube. Neka videa preporučuju je kao sredstvo za poliranje, dok druga kažu da je učinkovito rješenje za čišćenje retrovizora automobila.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Sodu bikarbonu, ocat, maslinovo ulje, pivo i pastu za zube treba izbjegavati kod tretiranja automobila.

Ono što vam ovi videozapisi ne govore jest da pasta za zube može oštetiti prozirni premaz automobila, pa čak i boju ispod njega. Isto vrijedi i za ogledala koja mogu biti izgrebana abrazivnim svojstvima paste za zube.

3. Ocat i soda bikarbona

Neki videozapisi sugeriraju da miješanje octa i sode bikarbone stvara učinkovito višenamjensko sredstvo za čišćenje automobila. Međutim, ova smjesa može biti abrazivna ili korozivna, što može dovesti do oštećenja unutrašnjosti i vanjštine vašeg automobila.

4. Maslinovo ulje

Tvrdi se da je maslinovo ulje svestrani proizvod za čišćenje koji se može koristiti za kožnata sjedala, kao i za kontrolnu ploču. Koža je nezgodan materijal i zahtijeva namjensko sredstvo za čišćenje, umjesto ulja za kuhanje koje će zamastiti sjedala i dati im neobičan miris.

Iako se maslinovo ulje može koristiti za kontrolnu ploču, potrebno je uzeti u obzir mnogo čimbenika, pa bi bilo lakše odlučiti se za specijalizirani proizvod.

5. Gel za brijanje

Internetom kruže videosnimke koje sugeriraju korištenje pjene za brijanje za uklanjanje mrlja s presvlaka automobila. Međutim, redovita uporaba gela za brijanje može dovesti do dodatnih mrlja, promjene boje, pa čak i nepopravljivih oštećenja zbog prisutnosti mineralnih ulja u proizvodu.

6. Kokosovo ulje

Korištenje kokosova ulja za čišćenje plastike na automobilima može se činiti jednostavnim i bezazlenim, ali to nije najprikladnije sredstvo za čišćenje automobila i može uzrokovati više štete nego koristi. Iako kokosovo ulje može privremeno djelovati, može oštetiti boju automobila. To može učiniti boju osjetljivijom na hrđu, što može dovesti do skupih popravaka.

7. Deterdžent za pranje posuđa

Deterdženti za suđe dizajnirani su za eliminiranje masnoće i prljavštine, a to čine uklanjanjem ulja. To znači da mogu ukloniti sav zaštitni vosak i uništiti boju vašeg automobila i ostaviti ga ranjivim.