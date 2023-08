Turističa ponuda na kontinentu sve je bolja iz godine u godinu, a sjajan primjer toga su i "najturističkije" kontinentalne općine u Hrvatskoj Rakovica i grad Slunj koji se, osim prirodnih ljepota koje imaju, nalaze u neposrednoj blizini svjetski poznatog fenomena prirode Plitvičkih jezera te su na ruti su prema moru, piše KA portal.

Svim turistima koji posjećuju Plitvice, Rastoke su dodatni bonus i mnogima na popisu onoga što treba vidjeti u Hrvatskoj. No Slunj i Rastoke su destinacija koju sve više posjećuju i oni gosti koji nisu samo na proputovanju.

"Što se tiče mjeseca lipnja, unutar sustava e-visitor do 27. lipnja Slunj je zabilježio 4.160 dolazaka i 5.812 noćenja. U prošloj godini u istom razdoblju u lipnju, zabilježeno je 2.950 dolazaka i 4.109 noćenja. Usporedimo li ove dvije godine može se zaključiti da je u odnosu na prošlu zamjetan porast broja dolazaka turista u mjesecu lipnju u našoj destinaciji za 42 posto te da je zamjetan porast noćenja od 41 posto", rekla je direktorica Turističke zajednice grada Slunja Jasmina Mrkonja.

Povećao se broj stranih gostiju

Pogledamo li strukturu gostiju u Slunju u lipnju, dodaje direktorica, domaći gosti ostvarili su 584 noćenja, a strani 3.330 noćenja. U uspredbi s istim razdobljem prošle godine strani gosti su ostvarili 57 posto više noćenja, a domaći 25 posto manje noćenja.

"Iz navedenog se može zaključiti da je povećanje dolazaka i noćenja u destinaciju Slunj Rastoke u mjesecu lipnju rezultat povećanog broja dolazaka stranih gostiju. Najveći broj gosti koji noće u Slunju dolaze iz Koreje, SAD-a, Poljske, Italije, Izraela. U odnosu na prošlu godinu najveći porast dolazaka turista u mjesecu lipnju u destinaciji Slunj Rastoke ostvarili su gosti iz Koreje (+837 posto) i SAD-a (167 posto)", kaže Mrkonja.

Kao što se svi uspoređuju s rekordnom 2019. "predkorona" godinom, može se zaključiti da je u predsezoni ostvareno 74 posto dolazaka iz 2019. godine i 80 posto noćenja iz 2019. godine.

Iako su dakako Rastoke s novouređenom šetnicom i dva mosta turistički najatraktivnije, Slunj je dobio i druge turističke proizvode koji polako zaokružuju ponudu. Otvorena je šetnica uz rijeku Slunjčicu koja se može obići uz pratnju turističkog vodiča, a to je zajednički projekt Grada i Javne ustanove Natura viva.

Sjajna gastro ponuda

Gastro ponuda je nezaobilazan dio kad je turizam u pitanju, a rastočki restorani još du davno ponudili specijalitet, svoju potočne pastrve koja se direktno iz vode baca na roštilj ili kamenu ploču. Kada je prije pečenja obavije domaće kukuruzno brašno mljeveno na rastočkom kamenom mlinu, onda možemo zamisliti o čemu se tek radi. Ponudu pastrve, ali i drugih tradicionalnih jela prilagođenih modernom dobu upotpunio je i Restoran Ambar. S terase restorana "puca" pogled na cijeli grad, pa uz pogled od kojeg zastaje dah sve dobiva novi dodatni doživljaj.

Kordunaške rakije također se sve više brendiraju kao turistički proizvod, a u Slunju je vodeća Destilerija Magdić koja je nedavno u velikoj konkurenciji od 90 zemalja na svijetu, s više od 800 zaprimljenih uzoraka na prestižnom International Wine & Spirit Competition natjecanju vina i alkoholnih pića u Londonu osvojila tri medalje za rakije šljivovicu i viljamovku, ali i za domaći gin. Uz destileriju je na adresi u Donjem Taborištu otvorena i kušaonica, no kako Magdići, otac i sin, nemaju maloprodaju, zasad primaju samo grupe. No i to je nešto što bi svakako trebalo posjetiti, ne samo ako ste ljubitelj teških alkoholnih derivata, ima tu i finih likera.

U Slunju se tako može diviti prirodi, kupati u Korani na uređenom gradskom kupalištu dok u Slunjčici baš to i nije preporučljivo jer temperatura ove krške ljepotice niti u ljeti ne prelazi 13 stupnjeva Celzija. Dobra je ohladiti piće, no za tijelo bi to bilo ipak preveliki temperaturni šok pa je bolje ne pokušavati. Da Slunj nisu samo Rastoke upravo dokazuje ta rijeka koja je "pogon" starijoj sestri Korani. Turistička ruta počinje od istraživačke stanice podno glavnog slunjskog trga na kojem se nalazi i crkva.

Pecanje uz posebnu dozvolu

Drevne zidine Starog grada Slunja mogle bi ispričati puno toga, a na turističkoj ruti uz Slunjčicu saznat ćete sve o duhu tog vremena, kad su knezovi Frankopani stolovali ovdje. Osim s ljepotama prirode i sedre koja Slunjčici daje očaravajuću zelenu boju, na novoj turističkoj ruti moći ćete se upoznati i sa živim organizmima - stanovnicima Slunjčice.

Rijeka je bogata ribljim svijetom, posebno potočnim pastrvama i lipljanima, a možete ih i pecati uz posebnu dozvolu. Nositelj ribolovnog prava je lokalno ribolovno društvo Slunjčica Slunj, pa se mogu kupiti dnevne dozvole za ribolov. Pecanje u ovom ambijentu pravi je doživljaj.

Kako nije sve u "prodavanju" prirodnih ljepota, Turistička zajednica Slunja je za ljeto i jesen pripremila niz manifestacija, tradicionalne Koranske susrete u srpnju i Dane mlina u rujnu. Pučko otvoreno učilište, Grad Slunj i TZ Slunj po prvi puta će organizirati događanje Jazz na vodi u subotu 2. rujna, pa iako se radi već o kraju ljeta, glazbeni doživljaju ovom ambijentu bit će pravi spektakl. Na mostu sv. Ivana u Rastokama nastupit će Saša Nestorović i Hrvoje Galler te će se održati promocija knjige i izložba fotografija vezanih uz jazz.