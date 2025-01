Poželjele su pojesti Kevinov sladoled. Umalo su se rasplakale kad su dobile račun

Dvije prijateljice koje su odsjele u istom hotelu koji se pojavljuje u filmu "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" odlučile su potražiti inspiraciju u Kevinu McCallisteru te su zatražile poslugu u sobu, a za to su dobile račun koji ih je umalo rasplakao.

Podsjetimo, radnja filma prati Kevina McCallistera (Macaulay Culkin) koji je ponovo sam, bez svoje obitelji na Božić, no ovoga puta u New Yorku. On je, između ostalog, dok je boravio u otmjenom Plaza hotelu, naručio poslugu u sobu, a njegov je otac mora platiti račun od kojeg boli glava. Sve o filmu "Sam u kući" možete pratiti na stranicama RTL.hr-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To ništa nije čudno, jer Plaza s luksuznim sobama i pogledom na Central Park, nije uopće jeftina, a dvije prijateljice to su naučile na teži način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Američka glazbenica i kreatorica sadržaja Amira Harvey i njena prijateljica Jenna Sinatra odlučile su vidjeti New York ranije ove godine, a njihovo putovanje uključivalo je boravak u Plazi i uživanje u sladoledu, onakvom kakvog je jeo i Kevin. Međutim, račun koji su dobile za njega šokirao ih je.

Mislile su da sladoled košta 100 dolara

Njih dvije su za toranj od 16 kuglica sladoleda, ukrašen šlagom, M&M bombonima, maraskino višnjama i tri umaka dobile račun od 490 eura (500 dolara). Amira i Jenna snimile su svoje reakcije te ih objavile na Tik Toku.

"Kad slučajno naručiš sladoled od 500 dolara", naslovile su video.

Na jelovniku Plaze navodi se da je cijena sladoleda 350 dolara. Međutim, na to se zbraja naknada za dostavu od 12 dolara i naknada za uslugu od 22 posto. Na sve to dodajte napojnicu i dobit ćete cifru blizu 500 dolara, što je vraški puno novca za sladoled koliko god on fin bio, piše LADbible.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam čak ni gledala film", priznala je Sinatra te je objasnila da je njena prijateljica bila uvjerena da će ih poslastica ukupno koštati oko 100 dolara, što je skupo, ali ne i nerazumno.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Jackie O do Jakova Kitarovića: 'One nisu samo osobe iz sjene, nego imaju svoju agendu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa