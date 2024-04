Tula Billy Swezey, na svom TikTok računu nedavno je podijelila kratak video koji prikazuje njen život na jedrilici, gdje službeno s mužem i psom živi. U videu je pokazala skrivene kutke broda, uključujući spavaću sobu, dnevnu sobu, sobu za goste, kuhinju, kupaonice i "špilju" u koju se njen suprug povremeno voli povući tijekom plovidbe.

Tročlana obitelj, u koju Tula uključuje i psa koji živi s njima, planira uskoro malo urediti svoj dom, ali trenutno uživaju u životu na moru, podvodnom ribolovu i putovanjima po Karibima.

"Na popisu stvari koje moramo učiniti je obojiti stubište do V-sobe, preurediti pod kupaonice u stražnjoj kabini, obojiti nove stropne ploče i lakirati podove", kaže Tula u videu.

Nekonvencionalni stil života obuhvaća i snalaženje oko jednostavnih zadataka poput tuširanja, pranja rublja ili vođenja psa na zahod. Tula objašnjava kako koriste kišnicu za opskrbu vodom za tuširanje i piće.

"Postavimo slivnik za kišu, tako da možemo puniti spremnike za vodu koji se koriste za pranje suđa, tuševe i za piće - pojašnjava. Njih dvoje slave kad padne jaka kiša, jer to omogućava malo više tuširanja", rekla je u šali.

Mnogi pratitelji su bili impresionirani jedinstvenim stilom života obitelji Tule. Jedan TikToker je šaljivo komentirao: ''Mogu li navratiti da ostanem?'', dok se drugi zapitao što rade kada pas treba obaviti veliku nuždu.

"Ako je na moru više dana, ide na palubu. Onda na to bacimo kantu vode i dobro izribamo palubu. No, noćno krstarenje pučinom traje tek oko tri posto našeg vremena, sve ostalo vrijeme vozimo se gumenjakom do kopna i imamo prilike za šetnju s njim", pojasnila je Tula.

