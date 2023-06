KAKVA IDEJA! / Izgradili apartman 420 metara pod zemljom: Putem do njega treba vam zaštitna kaciga, ali isplati se kad vas dočeka ovo

Turistima se nudi vrhunsko spavanje u dubokom krevetu - 420 metara pod zemljom. Avanturistički kamp nazvan "Deep Sleep" nalazi se u napuštenom viktorijanskom rudniku škriljevca u planinskom području Snowdonia u Walesu. Kako biste došli do te turističke atrakcije potrebna vam je zaštitna kaciga, a spuštanje izazovnom rutom traje oko jedan sat. Gosti po dolasku dobivaju toplo piće i toplu hranu na stolu za piknik kako bi se opustili prije nego što odu spavati. Ako želite iskusiti kako je to spavati 420 metara pod zemljom, to možete samo od subote navečer do nedjelje ujutro, kada je kamp otvoren. Gostima su na raspolaganju četiri bungalova koji imaju po dva kreveta, a cijena noćenja iznosi oko 410 eura te romantični apartman s bračnim krevetom za kojega trebate izdvojiti oko 640 eura.