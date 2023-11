Misteriozni milijarder nudi sretnom paru 185.000 dolara da provedu godinu dana živeći na njegovom privatnom otoku na Karibima, ali postoje određeni uvjeti, piše Fairfax and Kensington.

Prema oglasu objavljenom od spomenute agencije za zapošljavanje, očekuje se da će odabrani par raditi puno radno vrijeme, a posao za koji će biti plaćeni uključuje promociju privatnog otoka na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Britanski Djevičanski otoci

Njihova glavna odgovornost bit će svakodnevno snimanje na Britanskim Djevičanskim otocima, dokumentirajući napredak i izgradnju nekretnina kako bi predstavili ovo mjesto kao pravu malu luksuznu oazu.

George Dunn iz agencije Fairfax and Kensington istaknuo je da vlasnik želi promovirati ljepotu otoka na kojemu iznajmljuje nekretninu, ali za to želi zaposliti utjecajne osobe kojima će to biti novi posao.

Očekuje se da će par koji dobije posao upravljati objektima i događajima, a osim poznavanja rada društvenih mreža, moraju imati iskustvo i u vođenju luksuzne industrije, što uključuje rad na jahtama ili u vilama.

Zaposleni par će u jednoj godini dobiti povratnu kartu kući, kao i 25 dana godišnjeg odmora koje mogu iskoristiti na susjednim otocima.

Zanimljivo je da su identitet vlasnika i pojedinosti o otoku još uvijek tajni. Inače, vlasnik Virgin Airlinesa, Richard Branson, i jedan od osnivača Googlea, Larry Page, također imaju svoje privatne otoke na ovom području.

Da bi se prijavili, utjecajni parovi moraju poslati TikTok video koji će pregledati osobni tim milijardera, a prema informacijama iz agencije, kandidati će uskoro biti odabrani.

