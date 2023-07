Putnici su pronašli novi način kako uštedjeti na avionskim kartama pa sada kupuju karte s presjedanjem, preskoče drugi let i ostanu u destinaciji gdje su trebali presjedati jer su takve karte puno jeftinije od direktnih letova.

Rezerviraju let od aerodroma A do aerodroma C s presjedanjem na aerodromu B, ali ostanu u B destinaciji i preskoče drugi let.

Aviokompanije ih otkrile

Business Insider navodi da je nekim aviokompanijama to dozlogrdilo pa su putnike koji posežu za ovakvim trikovima počeli kažnjavati. Ako otkriju da se nisu ukrcali na drugi, povezani let, otkažu im povratnu kartu pa se mnogima na kraju ušteda poništi.

Business Insider također upozorava da je ova mogućnost putnicima dana zbog činjenice da aviokompanije zapravo ne poštuju bazične principe geometrije, tj. nejednakost trokuta koja kaže da trokut postoji ako mu je zbroj duljina dvije kraće stranice veći od duljine najdulje stranice.

Moglo bi se očekivati da ovo pravilo slijede i aviooperateri te da više naplate kartu od New Yorka do Londona preko Amsterdama nego direktnu kartu New York - Amsterdam, ali to očito nije pravilo.

Brian Hayes, koji je matematičar i znanstvenik, objasnio je ovu pojavu kroz činjenicu da razlika u cijeni nastaje iz veće potražnje za direktnim letom nego letom s presjedanjem.

