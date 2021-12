Zagrebački Advent prijašnjih godina bio je veliki mamac za turiste koji su htjeli osjetiti božićni duh vrhunskom gurmanskom ponudom, klizanjem ili ambijentalnim lampicama koje su bile moguće vidjeti samo na filmu. Međutim, mnogi su primijetili da je ove godine zagrebački Advent nešto "siromašniji", ponuda je manja i nema klizališta na Trgu Kralja Tomislava.

Ovako su neki prokomentirali zagrebački Advent

Na Redditu je osvanulo zanimljivo pitanje vezano za božićni duh u Zagrebu: "Jeste li i vi razočarani organizacijom Adventa u Zagrebu?". Mnogi ljudi su dali svoje osvrte na doživljaj ovogodišnjeg, zagrebačkog Adventa. "Osim što je grad jadno i neukusno okićen za Božić, jeste li primijetili da nema ni duha Božića? Nigdje jaslica, nigdje Isuseka... Samo orašari i neke polovne igračke. Još malo i dan dječje radosti."

"Nema klizališta i manje kiča je, ali skupa hrana, loša kuhana vina i onaj isprazni materijalistički štimung su tu", "Napravili smo standardnu rutu od uspinjače do Tomislavaca i iskreno loše je. Kućice u onom obliku su isto bile nakaradne, ali sad fakat nema ničeg pametnog", "Stvarno se nadam da će grad barem ekonomski profitirati na ovom u odnosu na prošle godine, jer ove godine je bez veze, iskreno onda nisu trebali ništa ni raditi kako su to organizirali ove godine".

"Božić je totalno izgubio čar"

"Dobra stara vremena kada je kićenje za Božić počinjalo par dana prije prvog dana zime. Sveti Nikola je zaboravljen, a Božić je totalno izgubio čar otkad se uništava američkim pi*dariama, kućicama i dekoracijama/glazbom po trgovinama još u 11. mjesecu", "Organizacija je užasna. I dalje mi nije jasno koja logika stoji iza smanjenja broja kućica s hranom i pićem. Dođeš na Advent i odeš doma gladan i žedan jer ti se ne da stajat u redu 30 min i više da bi pojeo je*ene fritule."

"Prije je možda bilo i pretjerivanja, ali ovo sad je jadno i bijedno. Šteta, Zagreb je taman bio postao nekakvo turističko odredište (dobrim dijelom zbog Adventa). Jako jako loše.", "Foliranje kod Esplanade je komedija koju ne želim ni spominjat. 100+ ljudi gužvanih u redu na hladnoći čekaju da im se potvrdi COVID pass", "Advent je stvarno loš ove godine. Hrana skuplja, sve je nekako jadno i vjerojatno neće doći ni približan broj turista koji je dolazio prošlih godina. Čudno. Kao da neka kuga ide okolo."

Jedan mali dio korisnika Reddita je ipak zadovoljan Adventom u Zagrebu

"Izgleda prazno u odnosu na prošle godine, ali iskreno meni je puno bolje da možeš hodat normalno kroz grad, a ako hoćeš u gužvu odeš do Esplanade, trga/Europskog, Cvjetnog ili u Bogovićevu. Još jedna stvar koju većina ljudi previdi je ta što su apsolutno svi bircevi i restorani puni, a pogotovo oni koji su se sjetili stavit bačve s vinom ili stand za hotdog."

"Joj ne Advent, bez njega ne mogu živjeti, jedva čekam da se novci opet potroše na gluposti, tako da ne razmišljam opće o ni o čemu drugome nego o Adventu, sanjam ga svaki dan.", "Što se mene tiče mogu ga i skroz ukinuti, uopće ne kužim zašto je to ljudima interesantno.", "Meni ovako izgleda ok. Ono prije je bio seljakljuk over 9000."