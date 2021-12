Blagdanska idila uz pregršt lampica i raznolikih kućica već je počela, a trgovački lanac Kaufland odlučio je biti dio ove čarolije i sponzorstvom dvije lokacije upotpuniti atraktivne sadržaje koje Zagreb nudi u adventsko vrijeme.

Prva lokacija na popisu svih posjetitelja Adventa svakako treba biti Čudna šuma Bolesne Braće u Varšavskoj ulici. U samom centru Zagreba vas ne očekuje samo velika ponuda hrane i pića, nego i odlična glazba uživo za koju su zaduženi članovi skupine Nova generacija.

U subotu, 11. prosinca, od 12 do 13 sati tako će koncert održati Bruna Oberan & Igor Drvenkar, iduće subote, 18. prosinca, od 12 do 13 sati sestre Palić (Djordjija Palić & Kornelija Palić Papafava), a na sami Badnjak od 12 do 13 sati tamo će nastupiti Sabrina Hebiri.

Ako se pak odlučite za adventsko druženje tijekom ili neposredno nakon radnog vremena, idealna lokacija za to je dvorište tvornice Katran i još jedan advent koji Kaufland sponzorira, pod nazivom Čudni Matoš. Čudni Matoš nastao je spajanjemveć poznatog Caffe de Matoš i Čudne šume Bolesne braće, a u toj im se avanturi pridružio i Mario Petreković koji za posjetitelje Čudnog Matoša u Katranu sprema razne „ljekovite pripravke“ i kulinarska čuda, a posebna atrakcija u dvorištu Katrana je veliki i grijani bajkoviti zimski vrt.

Mogućnosti je puno, a sada je vrijeme da ih isprobamo!