Nema čega nema! Od superheroja do vlakova! Zavirite u galeriju i doznajte doživljaje posjetitelja

Ipak, dodao je da su organizatori mislili na sve. "Za one koji nisu imali previše volje za hodanje, postavljeni su stolovi i stolice gdje su djeca mogla slagati LEGO kocke, a bilo je i materijala za crtanje za one najmanje. Iskreno, čini mi se da su se ondje odrasli zabavljali više nego djeca", ispričao je kroz smijeh. LEGO izložba, prema njegovim riječima, bila je sjajna prilika za obiteljski izlazak.

Izložba modela od LEGO kockica održana je 16. studenog te traje još danas, 17. studenog do 18 sati u Family Mallu u Zagrebu. Izložba je pribukla brojne posjetitelje svih uzrasta, a mi smo razgovarali s jednim od posjetitelja LEGO izložbe u Family Mallu koji nam je podijelio svoje dojmove o ovom događaju. "Popularni likovi poput Spidermana, Hulka i Bubimira od legića koji su prezentirani na platnu jako su me se dojmili. Međutim, mali problem bio je to što su djeca htjela dirati baš sve, a to nije bilo dopušteno", rekao nam je.