Američki milijarder Jeff Bezos sa zaručnicom Lauren Sanchez plovi Lijepo našom na skupocjenoj jahti Koru vrijednoj 500 milijuna dolara. Viđeni su kod Šipana blizu Dubrovnika. Jahta Koru duga je 127 metara, a graditelj jahte je Oceanco iz Nizozemske, koji je jahtu porinuo 2023. godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"S jarbolima i tamnim trupom, podsjeća na brod izgrađen 1930. za JP Morgan Jr., Corsair IV. Poput reinkarnacije tog broda. To je svakako u suprotnosti s brodovima koje oligarsi grade danas", rekao je za New York Times Robert B. MacKay, autor knjige "The Golden Age of Newport Yachting: Between the Wars".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kora se smatra i "najekološkijom jahtom svijeta" jer je pokreće vjetar. "Jedrilice su obično zelenije od većine brodova. Mislim da će Koru biti jedna od najekološkijih jahti na svijetu, s jedrima i tehnologijom koja će biti na njoj", rekao je Don Anderson, bivši kapetan jahte M5.

Jahta može primiti 18 gostiju i ima smještaj za 40 članova posade. Za godišnje održavanje i pogon jahte Bezos će morati izdvajati oko 25 milijuna dolara. Jahta plovi pod zastavom Kajmanskih otoka, a plovilo prati i pomoćni brod od 76 metara Ebeona koja služi za prijevoz primjerice automobila, hidroaviona, motocikala pa čak i helikoptera. Pomoćni brod ima dovoljan domet da prati Koru od Mediterana do Kariba.

POGLEDAJTE VIDEO: Jeff Bezos partijo sa svojom zgodnom djevojkom i njezinim bivšim

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Koru na maorskom znači "zavojnica" ili "omča" i odnosi se na razvijanje listova paprati. Bezos je 1. siječnja 2022. na Instagramu objavio fotografiju koru lišća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije sve tako bajno

Za jahtu se veže i jedna kontroverza. Inicijalno je građena u Rotterdamu, a problem je nastao jer je brod bio previsok te zamalo oštetio povijesni most Koningshaven. Koru ima jarbole duge do 29 metara visine i da bi prošao kanalom, morao bi se rastaviti povijesni most, a građani Rotterdama zaprijetili su da će gađati brod jajima ako se to dogodi. Brod je nakon toga pod okriljem noći premješten, a jarboli su uklonjeni.

Podsjetimo, Jeff i Lauren su se nedavno zaručili, a milijarder je prsten platio 2.5 milijuna dolara. Njih dvoje su se počeli družiti prije pet godina. "Svakog dana me inspirira i čini boljom osobom. On je najdivniji čovjek kojeg poznajem", rekla je Lauren o Jeffu u intervjuu za magazin WSJ.