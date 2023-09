Jeziva i uznemirujuća zgrada u New Yorku ističe se među ostalima, a zapela je za oko mnogim zbunjenim prolaznicima. Neboder ima 40 katova, ali nema prozore, zbog čega se ljudi pitaju što se događa unutra.

I Tomu Hanksu je zastrašujuć

Postoje neobične teorije o tome što se krije iza njegovih vrata. Svakih nekoliko godina pojavljuju se fotografije i videi jezivog nebodera na društvenim mrežama. 2017. godine je čak i Tom Hanks objavio na društvenoj mreži: "Ovo je najstrašnija zgrada koju sam ikada vidio! Što se događa unutra?"

Nakon što su videi zgrade ovaj tjedan podijeljeni na Twitteru i Redditu, korisnici mreža su se raspisali o tome što je unutra pa je jedna osoba napisala: "Daje mi vibru MI-6", a druga je dodala: "Ljudima - gušterima ne trebaju prozori."

Čemu je zgrada služila

Istina koja se krije iza zgrade ne odgovara baš ludim teorijama o izvanzemaljcima i 'ljudima - gušterima', međutim, zanimljiva je i navodno ima neke mračne tajne.

Nalazi se u ulici Thomas 33 u New Yorku, a poznata je i kao zgrada 'Long Lines'. Neboder je projektiran i izgrađen između 1969. i 1974. za smještaj telefonske komutacijske opreme AT&T (American Telephone and Telegraph Company) - jednog od najvažnijih telekomunikacijskih čvorišta u SAD-u. Oprema je zahtijevala visoku razinu prostora i sigurnu lokaciju, stoga su katovi zgrade viši od prosjeka. Iako njegova visina seže do 40 katova, zapravo ima samo 29 katova.

Priča se i da je neboder izvorno dizajniran da izdrži nuklearnu eksploziju i da je imao dovoljno hrane da 1500 ljudi održi na životu dva tjedna u slučaju katastrofe.

Za što se danas koristi?

Otkako je izgrađen, koristio se kao međugradska telefonska centrala AT&T-a do 1999., kada se tvrtka preselila na drugu lokaciju.

Danas se neboder bez prozora ponekad koristi za svoju izvornu namjenu telefonske komutacije od strane nekih lokalnih operatera. Ostala područja zgrade navodno se koriste kao podatkovni centar visoke sigurnosti. Sada je poznatija kao ulica Thomas 33 , a ne kao zgrada AT&T ili 'Long Lines Building'.

Mračne tajne nebodera

Teoretičari zavjere vjeruju da se radi o tajnoj bazi NSA (Agencija za nacionalnu sigurnost). Njihova istraga iz 2106. je otkrila dokumente Edwarda Snowdena, koji služe kao uvjerljivi dokazi da je Thomasova ulica 33 služila kao mjesto za nadzor NSA-e. Prema riječima bivšeg inženjera AT&T-a - vjeruje se da postoji veza koja usmjerava telefonske pozive između Sjedinjenih Država i zemalja diljem svijeta. Navodno je agencija prisluškivala te pozive iz sigurnog objekta unutar zgrade AT&T-a, a to je jedno od najvažnijih mjesta nadzora Nacionalne sigurnosne agencije u Sjedinjenim Državama. Dokumenti Edwarda Snowdena koji su procurili tvrde da je struktura korištena za špijuniranje telefonskih poziva, faksiranih poruka i internetskih podataka te da je prvo razvijena pod imenom 'Project X'. NSA je za The Intercept odbila komentirati istragu, a što se zapravo događa iza vrata zgrade ostaje misterij.

Neki korisnici društvenih medija vjeruju u razne teorije. Jedna osoba je na društvenim mrežama napisala: "Dakle, ovdje sada žive svi vampiri?" Vampirska teorija pokazala se popularnom jer su se korisnici šalili da neće moći raditi sa sunčevom svjetlošću koja ulazi kroz prozore. Drugi su uvjereni da su mali zeleni izvanzemaljci i druga izvanzemaljska bića skriveni daleko od svijeta, iza jezivih zidova nebodera pa su komentirali: "Ovdje drže izvanzemaljce."

"Vjerujem da je to sjedište 'ljudi u crnom'", rekao je jedan korisnik Reddita, piše Daily Mail.

