Izazovno zanimanje pilota je primjereno vrlo odgovornim osobama koje se bez poteškoća drže propisanih pravila rada i ponašanja te koje su sposobne ovladati i opasnim situacijama.

Polijetanje i slijetanje su najteži dijelovi leta koji zahtijevaju uigran rad kapetana i kopilota.

Razgovarala sam s Igorom Matićem, koji posljednjih sedam godina radi kao prvi časnik u jednoj aviokompaniji. Igor nam je objasnio sve što bi buduće pilote moglo zanimati, od obrazovanja, natječajima, prednostima tog posla, ali i kako izgleda raspored pilota i kopilota.

NET.HR: Što Vas je privuklo poslu pilota? Koliko godina već radite kao pilot?

MATIĆ: Posao pilota je doslovno posao iz snova. Počelo je kao dječački san od malih nogu (s 5, 6 godina), a održalo se sve do danas kada mi je to postala i profesija i poziv i hobi i ljubav. U zrakoplovstvu sam 10 godina, a od toga 7 godina radim u prometnoj avijaciji kao prvi časnik (kopilot).

NET.HR: Gdje ste se školovali za pilota? Koje faze sve mora proći budući pilot nakon obrazovanja?

MATIĆ: Školovanje za pilota je započelo na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu (smjer Aeronautika- Civilni pilot) nakon 4-godišnje srednje tehničke prometne škole u Splitu i trajalo je 5 godina, od samog početka do stjecanja profesionalne pilotske dozvole. Pilotska profesija je strukturirana tako da se nakon položenih ispita na fakultetu počinje s letenjem kao praktičnim dijelom prilikom kojeg se ostvaruje propisani nalet kako na zrakoplovu tako i na simulatoru, što je i uvjet za izlazak na završni ispit pred komisijom. Letenje se odrađuje u fazama i to početna faza tzv. PPL (Private pilot licence), nakon toga IR (Instrument rating), ME (Multi engine), MCC (Multicrew coordination). Svako spomenuto ovlaštenje sadrži određeni fond sati naleta nakon čega slijede provjere i napredak za višu fazu školovanja. Nakon otprilike 2 godine letenja, a to ovisi prvenstveno o organizaciji rasporeda svakog od pilota i meteorološkim uvjetima se izlazi na završni ispit i u slučaju prolaska postajete Profesionalni pilot zrakoplova s odgovarajućim ovlaštenjima te vlasnik dozvole CPL (Commercial pilot licence).

NET.HR: Kako se može zaposliti u aviokompaniji? Objavljuju li se često natječaji?

MATIĆ: Nakon završenog školovanja sa svim dozvolama ste spremni za posao. Zrakoplovne kompanije diljem svijeta objavljuju natječaje na kojima se traže mladi piloti s potrebnim dozvolama i ako posjedujte sve odgovarajuće uvjete pa tako i kvalitete spremni ste se okušati u najvećem izazovu života. Nakon prijave slijedi testiranje sposobnosti, profila ličnosti i niz drugih provjera kojim se provjerava imate li sve potrebne kompetencije za navedeno mjesto. Ako prođete sve faze selekcije, dolazi do najizazovnijeg dijela i to simulatora leta gdje se prolaze sve izvanredne i abnormalne situacije koje su moguće za vrijeme leta te nakon gotovo par mjeseci zahtjevnog školovanja sjedate u pravi zrakoplov s putnicima. Pored svih navedenih stvari izdvojio bih faktor motivacije koji je najvažnija karika u lancu za dobiti posao iz snova.

NET.HR: Kako izgleda Vaš raspored, koliko sati treba letjeti jedan pilot u danu?

MATIĆ: Naši rasporedi letenja su strogo propisani i u skladu su sa zakonom o vremenu rada člana posade zrakoplova, prilikom čega se maksimalno poštuje vrijeme rada i odmori nakon. Unutar moje kompanije postoje dani kad radimo od 2 sektora u jednom danu pa sve do maksimalnih 6 sektora, nakon čega slijedi odmor koji je također propisan i generalno je trajanja od minimalnih 12 sati prije sljedećeg leta. Ako pričamo o godišnjem prosjeku, letimo otprilike 600 sati godišnje, što naravno varira opet od godine do godine. Da rezimiram, ako se radi o prosječnom mjesečnom planu letenja onda je to nekih od 15 do 18 radnih dana u mjesecu prilikom čega ostatak uživamo u slobodnim danima i vlastitim aktivnostima.

NET.HR: Kako izgleda držati sve pod kontrolom u zraku i sigurno odraditi let?

MATIĆ: Odrađivanje svakodnevnih dužnosti su strogo propisane našim priručnicima tako da se rutinski odrađuje svaki let tijekom dana. Postoje procedure kojih se strogo pridržavamo i u skladu s kojima obavljamo let. Kako je upravljanje zrakoplovom vrlo "moćno" i zaista jedno posebno iskustvo, mi također u svakom trenutku moramo biti prilično svjesni kako postoji jako velik broj različitih situacija u kojima moramo pokazati svoje vještine i sposobnosti za koje smo školovani i za koje se školujemo bez prestanka. Upravljanje zrakoplovom je prvenstveno timski rad u kojem svaki član posade zna svoj dio posla i u skladu s ulogom koju obavlja ima odgovarajuću odgovornost. S obzirom na to da smo istrenirani pod strogim kriterijima, jako mali broj situacija nas može iznenaditi te se zbog toga možemo složiti kako držimo stvari pod kontrolom gotovo uvijek.

NET.HR: Recite nam neke anegdote u letu. Jeste li se susreli s izvanrednim slijetanjima, kvarovima i panikom putnika?

MATIĆ: U mojoj 7-godišnjoj karijeri do sad nije bilo značajnijih kvarova. Uglavnom smo svjedočili manjim kvarovima koji se brzo otklanjaju, međutim, bilo je poprilično izazovnih vremenskih neprilika u kojima smo pokazali svoje umijeće. Činjenica je da putnicima nije baš ugodno u nekim specifičnim situacijama, međutim, kako sam već naglasio, istrenirani smo za raznorazne situacije i samim time se maksimalno trudimo da sigurnost leta ostane u najvišim mogućim standardima.

NET.HR: Je li to Vaš posao iz snova, jeste li zadovoljni? Koje su prednosti tog posla?

MATIĆ: Ovo je definitivno moj posao iz snova. Bit ću malo kreativno nastrojen sad, ali samo zamislite dan u kojemu dočekate sunce na horizontu dok još njegove zrake nisu obasjale grad ili trenutak kad zadnji pozdravi sunca krase vaš ured na 7000 metara dok tonete u noć pa i oni predivni prizori "paranja" oblaka zaista ne ostavljaju ravnodušnim nikoga od nas nakon hrpe sati i godina letenja. Prednosti ovog posla su zasigurno putovanja, dosta slobodnog vremena, upoznavanje novih ljudi, nepostojanje istog dana, vrlo dinamično okruženje i jako dobri uvjeti rada.

NET.HR: Otkrijte nam otprilike koliko jedan pilot može zaraditi u mjesec dana?

MATIĆ: S primanjima pilota ne bih volio izlaziti u javnost. Primanja dakako ovise o kompaniji, naletu i drugim dodacima, ali recimo da se radi o visoko iznad prosječnoj plaći s obzirom na zahtjeve i odgovornosti posla.

NET.HR: Osjećate li kad pritisak što ste odgovorni za tolike živote u letu od točke A do točke B?

MATIĆ: U pogledu pritiska smo istrenirani da se nosimo s različitim stresovima i da reagiramo na način koji priliči u toj situaciji. Postoje trenuci kad je napor veći i oni trenuci kad je zanemariv. Svakako iskustvom, znanjem i treningom godinama sve više "brusimo" svoje vještine, a samim time i pritisak je u specifičnim situacijama manji ili gotovo zanemariv.