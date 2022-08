Sezona u Hrvatskoj je u punom jeku zbog čega će iznajmljivači na kraju iste 'trljati ruke'. Reklo bi se da se iznajmljivači nemaju brinuti ni za što, ali nije baš tako.

Jedna Hrvatica se obratila korisnicima Reddita sa svojim lošim iskustvima s iznajmljivačima apartmana u Hrvatskoj. U svojoj priči je napisala: "Smještaj rezerviram preko Booking aplikacije. Koristila sam ju prije pandemije, koristim ju i sada, u 90% slučajeva rezerviram smještaj unutar Hrvatske (dakle, pričamo o domaćim iznajmljivačima), uredno ostavljam recenzije na smještaj u kojem boravim, no od ove godine sam prvi put počela doživljavati neugodnosti zbog ostavljenih recenzija i dogodilo mi se to sad već dovoljno puta da me počne nervirati pa me zanimaju vaša iskustva. Dakle, ono što mi se već nekoliko puta dogodilo je da se naši iznajmljivači apartmana/ soba/ kuća (bilo na moru, bilo u unutrašnjosti) nađu duboko uvrijeđeni kada im se ostavi recenzija koja nije 10/10 i onda, nakon što se gost već odjavio, krenu s pozivima i porukama kako su njima recenzije jako bitne, kako je konkurencija velika, kako se bore za svakog gosta, itd. Jednom me žena iz Zagreba nazvala i rekla da joj je pozlilo kada je vidjela sam ostavila recenziju 8/10 i molila me da to prepravim na 10/10 jer u toj zgradi u Zagrebu ima još nekoliko iznajmljivača pa joj je konkurencija velika. Apartmanu na moru dala sam ocjenu 9/10 i ljudi su me svejedno zvali da pitaju zašto nije ocjena 10, da njima to puno znači, da se oni jako trude, itd., a u apartmanu me dočekali omoti kondoma. Imam još primjera, ali svi se svode na moljakanje i žicanje uz milijun izgovora i isprika kako je njima teško, kako je njima jako stalo i kako su puno uložili u svoje apartmane. Prvi put sam čak pala na tu foru i išla brisati svoju recenziju, ali sada mi je to sve tako jadno i neiskreno. Čast iznimka kojima ne pada na pamet da uznemiruju svoje goste zbog ocjena na Booking.com-u.

Namjerno bi im smanjili

Jedan Zagrepčanin joj je napisao: "Meni bi to uznemiravanje bilo povod da im još smanjim ocjenu i napišem to u recenziji", a ona mu je odgovorila: "Nažalost, Booking aplikacija ne nudi mogućnost editiranja recenzije jednom kada je objavljena, može se jedino obrisati."

"Doslovno. To je pilanje gosta. Kažeš im da ćeš zbog pilanja dati manju ocjenu pa će brzo stati. Tako i ja kad me razni biznisi pilaju da im ostavim dobru recenziju, samo kažem da ostavljam jedino negativne recenzije pa oni mogu dobiti ili 1 ili ništa", savjetovao joj je drugi muškarac.

Treći je dodao: "Ma dobili bi 0/10 da me idu žicati, debili. Ja ako vidim ocjenu 9.8 i ocjenu 10.0, sigurno neću ići u 10.0 radi ocjene. Uvijek zanemarim 5% najboljih i 5% najgorih ocjena, kao i na svakoj Bellovoj krivulji."

Neugodni iznajmljivači

Neki su ispričali svoja negativna iskustva: "Prošlo ljeto sam bila u Zadru, vlasnica je stvarno bila ljubazna dok smo išle prema apartmanu da se ja ne gubim po poluotoku tražeći apartman. Stigle smo do apartmana, sve je bilo čisto i uredno i baš ju pohvalim kako i ima visoku ocjenu (žena je imala 9.8). Istog trena se krenula žaliti kako to nije dovoljno, da se ona jako trudi i ako joj neću ostaviti 10, neka joj ne ostavljam nikakvu ocjenu. Da nije ništa rekla vjerojatno bih joj ostavila, iako nemam naviku ocjenjivati, ali taj komentar mi je baš prisjeo."

"Ostavio sam čovjeku za apartman ocjenu 7/10 (solidan apartman, ali za cijenu koju sam platio bi trebao biti puno bolji), šalje mi poruku kako će on meni također ostaviti lošu ocjenu za čistoću (u apartmanu sam samo spavao i tuširao se, btw. nisam ništa neuredno ostavio) i kako on tim apartmanom hrani djecu i da sam bezobrazan", ispričao je drugi svoje iskustvo.

Jedan muškarac je imao pomalo bizarno iskustvo s iznajmljivačem: "Znači frende, je... Booking, kakva sam ja sranja imao tamo, to nisu istine. Curi rođendan i idem nas počastiti malo, večera, kino, stan u Zagrebu s jacuzzijem. Nije prvi put, ali je prvi put preko Booking.com-a, inače Airbnb koristim, ali s obzirom na to da nisam ništa našao na Airbnb-u išao sam na Booking i našao stančić kojeg iznajmljuje neki "poznati" hrvatski poduzetnik (za njega sam tek naknadno saznao). Uglavnom, bacim ja rezervaciju za stan, klasika, preko aplikacije, platim sve. Jave se oni meni na WhatsApp-u nakon nekih 10 dana (taman da izgubim 50% novca ako otkažem) i traže polog od 700 kuna, meni sad nije jasno kakav je... polog, na Airbnb-u nikad nisam ništa morao plaćati izvan aplikacije, kažem ja to njima, oni mi kažu da se referiram na Booking oglas i vidi fakat u bibliji teksta ispod stana nakon 15 minuta sam došao do djela gdje piše da moramo platiti polog u visini 1 noćenja, koje je bilo oko 800 kuna, kažem ja to njima/njemu, tko god je bio na WhatsApp-u i pričao sa mnom (zvali su se Apartmani XY) oni kažu: "Ma nemojte se brinuti uplatite 500 kuna". Mislio sam ok, izašli su mi u susret, bože moj (retard ni ne kužim da sam u kombinaciji). Fast forward, dan prije nego što idem u stan, dolaze mi na mail "upute" kako da dođem do ključa, sad pazi ovo, upute su skrivene na Google docu na kojem je landing page neki kvazi ugovor gdje piše da MORAM ostaviti ocjenu 10/10 i pozitivno pisanu recenziju, a ako mi se nešto ne sviđa, moram im se javiti s obrazloženjem kako bi me prebacili na drugi termin u neki drugi stan, inače mi neće vratiti polog. Sad se postavlja pitanje kako da ja znam hoće li mi se sviđati stan u kojem nisam bio? Kako da ja znam da ću dati 10/10 stanu u kojeg još nisam ušao jer da bih ušao, moram ugovorno potvrditi da ću vam dati 10/10, a da ne pričam da želim točno taj termin i ne neki drugi i naravno volio bih dobiti taj je... polog nazad. Sve bih ja to odj... da nije činjenica da mi je taj doc došao 24 sata prije ulaska u stan i moje opcije su bile: odj... sve i otkaži (gubim 75% para) ili prihvati. Naravno prihvatio sam i dobio sam detaljne upute kako doći do stana i kako ući stan. Stan je čak bio ok i ok smo se proveli iskreno, samo što mi je trebalo 4 tjedna prijetnje i borbe da mi vrate 600 kuna pologa."

Komentari ostalih iznajmljivača

Iznajmljivač iz Trogira je napisao: "Meni i mojoj familiji ne bi palo na pamet moliti goste dobre recenzije. Ne možeš vjerovati kakvih sve ljudi ima. Još volim kad gost eventualno kaže ako što zafali ili treba popraviti."

"Ja se svima redovito zahvalim na recenziji, nije mi palo na pamet nekoga moliti da išta dira. Sve i da dobijem neku lošu ocjenu, ne bih. No, druga je stvar što neki gosti pišu pizdarije. Meni se jedni nisu javljali cijeli dan, poslao poruku, čisto da vidim, došli su iza ponoći. Zovu nervozno da su oni tu, ne znaju gdje. Ja sam im poslao detaljne upute prije, ali nećeš ti. Kuća na rivi, dobro označeno i onda trči tamo. Ostavili 8 jer je teško naći. Jedni drugi su bili dva tjedna. U apartmanu je onaj papir sa šifrom za Wi-Fi, ali nisu ga vidjeli. Ja sam ih još zvao, pitao je li sve ok, kažu da je sve odlično. Išao je netko očistiti, promijeniti posteljinu i nisu ništa pitali. Dali su 8 jer nisu imali šifru za Wi-Fi. Pa jeb...", napisao je drugi domaći iznajmljivač svoja iskustva.

Još je jedan iznajmljivač ispričao kako oni rade: "Iznajmljujem i nikada nisam tražio nekoga za ocjenu. Iako donekle razumijem zašto to ljudi rade. Investirali smo brdo novaca, majka mi se namuči oko čišćenja, većina gostiju bude normalna, ali dođe nekolicina koja će ti dati 1-5 ocjenu zbog gluposti. Primjera radi, jedan bračni par nam je dao 4 jer po njihovome u opis nismo stavili da trebaš biti sportski tip da dođeš do apartmana s plaže. Plaža je 50 metara od apartmana i ima 15-tak stepenica, a gospoda imaju svaki po 150 kg minimalno. Kolegi su dali 1 jer se na dan odlaska nisu pozdravili od njih. Ima ljudi koji napišu da je sve bilo super i daju ti 7 i tako ti par loših ocjena sroza prosjek i pokvari cijeli trud. Žaljenje na ocjene Booking.com-u gotovo nikada ne završi uspješno. Po meni bi se trebalo moći ocjenjivati i goste. Nama je ocjena 9.1 ako nekoga zanima."

Iskrene recenzije

Većina se složila da ostavljaju iskrene recenzije: "Ma kakvi, cura i ja smo baš počeli pisati duže recenzije kad smo vidjeli što si sve ti iznajmljivači dopuštaju. Radije bih da netko pročita slučajno moju recenziju i skuži da mu to nešto ne paše što sam napisao (što se tiče apartmana) i ne bukira apartman, nego da iznajmljivači budu sretni."

"Meni dio obitelji iznajmljuje apartmane i ovo mi je prvi glas da bi netko tako uznemiravao goste, strašno. U drugu ruku, fun fact, mi smo baš išli analizirati recenzije prema državama i Hrvati su jedan od naroda koji ostavljaju najgore ocjene. Zanimljivo mi je bilo da narodi sa sjevera Europe ostavljaju dosta "analitične" recenzije, točno iskomentiraju ono što se tiče apartmana i to je to, dok ljudi s Mediterana češće ostavljaju nesuvislije i temperamentnije recenzije (npr. 5/10 zato što je gužva po gradu, pada kiša, bus im nije stao na stanicu i sl.)", napisao je jedan Hrvat.

Jedan Osječanin je dodao: "Neka se nap..., za 100 eura po danu mora biti perfektno. Da troše više vremena na čišćenje, a manje na dr.... po mobitelu, možda bi i bilo 10/10."

"Čak i "veliki" hoteli, kampovi i resorti "žicaju" dobre ocjene, tako da, toga ima svugdje. Da je u redu, nije, treba biti objektivan i ocijeniti ako netko baš želi, ali svugdje toga ima i na kraju bude neugodno i odbojno, rezultat je kontra efektan", zaključio je jedan Dalmatinac.