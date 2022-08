Jedan Hrvat se našao u problemu na ljetovanju na Cipru. Kako je neoprezno plaćao gotovinom, ta gotovina je ubrzo presušila, a on je odlučio potražiti savjet korisnika Reddita kojima je napisao: "Nalazim se na Cipru i potrošio sam svu gotovinu koju sam ponio sa sobom. Neke stvari ne mogu plaćati karticom poput ležaljki i suncobrana na plaži i nemoralnih mladih dama u večernjim satima.

Kako najpovoljnije mogu izvući lovu, a da me ne šokiraju opasnom provizijom? Imam u blizini Euronetov bankomat, Western union bankomat i bankomate njihovih lokalnih banaka. Od računa imam kunski tekući od Zabe i Erste devizni dolarski i Erste devizni u eurima. A za savjet 'nazovi korisničku službu od banaka' - Gospa je i nitko mi se ne javlja. Hvala unaprijed."

Revolut bez naknade

Većina mu je savjetovala Revolut kao rješenje: "Otvori Revolut i koristi bankomate njihovih banaka."

"Uglavnom, moja preporuka je da aktiviraš Revolut jer nigdje nema provizije za daljnja putovanja", savjetovao mu je drugi.

Treći je dodao: "Možeš li na bankomatima koji podržavaju karticu, umjesto kartice prisloniti mobitel? Nisam nikad probao. Ako da i imaš Google/Apple pay, možeš napraviti Revolut i na Euronet bankomatima dići cash bez provizije. Iako da, ima puno ako."

Dizanje s bankomata

Neki su dali savjete za bankomate: "Najbolje ti je podići pare s onog bankomata gdje je najmanja provizija. Nema na čemu."

"Koristi bankomate lokalnih banaka. Uzimaju naknadu 2-3€, a koliku naknadu uzima Erste tj. Zaba provjeri na njihovim stranicama u dokumentima o naknadama", objasnio mu je drugi.

Treći mu je savjerovao: "Ako ti ne preostane ništa drugo nego dići na bankomatu, digni na grčkom dijelu Cipra, on je u EU, vjerojatno će provizija biti manja."

Lidl rješenje

Jedna osoba mu je dala savjet kako se snaći s Lidlom: "Kupi u Lidlu najskuplji proizvod pa ga vrati da ti ne odgovara. Računaj na 200-300€, a ne na čuda", a na to je drugi dodao: "Lidlovi ga mrze zbog ovog jednostavnog financijskog trika."

"Svaka trgovina može skinuti s kartice i napraviti povrat kroz sustav u gotovini, storan račun je povrat na karticu, mora biti povrat kroz sustav u gotovini, free bankomat za kupca, 3.5 godine sam bio student blagajnik. Trust me", otkrio mu je tajnu jedan bivši blagajnik.

Nastavak priče

Na kraju se oglasio i Hrvat u problemu: "Hvala svima na pomoći. Digao sam lovu u lokalnoj banci i chargali su me 4 eura. Shout out za prijedlog za Lidl, skoro sam to htio napraviti, ali baš mi trgovina nije usput. Lijep pozdrav."