Britanski Sun objavio je članak u kojem piše o svjetioniku Porer u blizini Istre kao "žarišnoj točki Europe" na kojemu, prema tvrdnjama tabloida, možete provesti noć za samo £24 (oko 214 kuna) po noći. Doduše, The Sun je računao cijenu po jednoj osobi, a i nije najbolje izračunao, budući da cijena u jeku turističke sezone, od 1.7 do 31.8, za apartman za 4 osobe iznosi 152.50 eura (oko £128), a to pak preračunato znači 285 kuna po osobi.

Svjetionik ima toranj visok 35 metara te ima dvije apartmanske sobe. Apartman ima dvije spavaće sobe, svaka je s bračnim krevetom, ima kupaonicu i potpuno opremljenu kuhinju. Potrebno je ponijeti dovoljno hrane i pića jer na otoku nema ničega drugog pa ćete si morati sami kuhati obroke tijekom boravka.

Je li moguće kupanje?

Svjetionik Porer je izgrađen 1833. godine na istoimenom otočiću, 2,5 km ispred južnog rta Istre i mjesta Premantura. Kula mu je visoka 35 metara i nalazi se u samom središtu kamenog zdanja svjetionika, inače prizemnog objekta s betoniranim dvorištem. Otočić je hrid širine 80 m s tri manja pristana za brodice. Potrebno je tek nešto više od minute da ga obiđete, no ta šetnja zna potrajati i puno duže ukoliko se zagledate u zalaske sunca koji se svrstavaju među najljepše na Jadranu, piše AdriaDatabanka.

Kupanje se preporučuje samo na mjestima gdje inače pristaje brod. Morske struje su oko otočića vrlo snažne tijekom cijelog dana, tako da se ni dobrim plivačima ne preporučuje udaljavanje od obale više od pedesetak metara. Svjetioničar će Vas uputiti na mjesta gdje je preporučljivo kupanje u određenom dobu dana.

Povratni transfer se odvija iz Premanture, stoji 100 eura po apartmanu, a organizira ga kapetan Ivan Giotta. Transfer za Porer odvija se u prijepodnevnim satima i traje od 25 do 35 minuta, ovisno o vremenskim prilikama. Do Premanture je moguće stići cestom koju ćete lako pronaći prateći putokaze za Premanturu Pomer s pulske zaobilaznice (12 km).

Kako je izgrađen?

Kako su graditelji Porera uopće uspjeli izgraditi ovaj svjetionik s obzirom na nestalnu ćud mora okolo njega? Mnoge su legende i antički ostaci skrivene u pješčanim nanosima njegova podmorja te zajedno s okolnim pličinama Kršin, Fenoliga i Veliki Balkun predstavljaju groblja mnoštva brodova - žrtava teških olujnih vremena.

Spomenuti otočić Fenoliga izdvaja se po uistinu nečem posebnom - stopama dinosaura koje svakako vrijedi vidjeti. Posjet Poreru se uz pomoć kapetana Ivana Giotte može upotpuniti izletom na otok Unije, poznat po prekrasnim uvalama ili pak posjetom gradu Puli. Prije ili poslije odmora na Poreru savjetujemo posjetiti zaštićeni prirodni krajolik rta Kamenjak na kojem raste 530 različitih biljnih vrsta, od kojih 20 vrsta orhideja. Uz jednu endemsku orhideju, raste još nekloliko endemskih biljaka te desetak drugih kojima čak prijeti izumiranje.