Amerikanac Aaron Palacios oduševio je Srbe kada je kao kreator povijesnog sadržaja na TikToku rekao da je zaljubljen u srpsku povijest.

Pričajući o njoj i Srbima kao hrabrim ljudima, ali i Srpkinjama kao najljepšim ženama, prije nekoliko mjeseci obećao je da će posjetiti Beograd, što je sada i učinio. A prvi dojmovi su, kaže, upravo onakvi kakvima se nadao.

Baveći se poviješću raznih zemalja svijeta, ovaj mladić iz Philadelphije, otkrivši srpsku povijest, shvatio je da je oduševljen srpskim mentalitetom i hrabrošću, zbog čega je spakirao kofere i otišao u Srbiju. I kada je došao, nakon samo 24 sata u Beogradu, znao je da mu je ovo putovanje bilo i više nego potrebno.

Zato je bržebolje morao na TikToku podijeliti svoj dojam o Beogradu, Srbima i svemu onome što je za kratko vrijeme vidio i doživio.

"Stigao sam u Beograd i želim s vama podijeliti prve dojmove o ovom gradu. Počet ću s ljudima. Prvo što sam primijetio je da su ljudi ovdje baš visoki. Posebno djevojke koje hodaju okolo kao neke ponosne kule, i kad to kažem, to je veliki kompliment" rekao je on te, šetajući Kalemegdanom, objasnio da je također zadivljen arhitekturom u Beogradu.

Kavana, ćevapi i zgodne cure

A onda je objasnio i što je prvo probao čim je stigao u Srbiju.

"Moram napomenuti da je jučer kada sam stigao ovdje bilo baš hladno, pa sam zato sinoć prvi put probao rakiju. Znači, ta čašica rakije mi je odmah zagrijala cijelo tijelo. Tako da nisam stao na jednoj čašici, već sam popio pet, ali sam se dobro zagrijao. Osim rakije, probao sam i ćevape, bili su baš ukusni i odlični, probat ću ih danas još", ispričao je Aaron kroz osmijeh u svom videu pa priznao da je dolazak u Srbiju bio planiran za početak sljedeće godine, ali da nije zažalio što je došao ranije.

Kao i svaki stranac, Aron je sljedećeg dana završio u kavani te je priznao da su mu i tamo Srbi pokazali koliko su druželjubivi. On je, između ostalog, priznao je da je njegova očaranost srpskim djevojkama sada još veća, nakon što ih je vidio uživo. Pa je tako, ponovio rečenicu koju je i ranije izgovorio i time naljutio mnoge djevojke širom svijeta.

"Ako budem imao dovoljno sreće da nakon smrti odem u raj, kladim se da će me u carstvu Božjem dočekati anđeli, a to su srpske djevojke", rekao je te dodao:

"Tako su elegantne, oblače se po posljednjoj modi i sve to na njima izgleda kao da im dolazi prirodno. Hodaju s toliko samopouzdanja i vjerujte mi ako vam Srpkinja dozvoli da joj se približite, srce će vam na sekundu stati. Tako da ako znate nekog kardiologa, proslijedite mi njegov kontakt za svaki slučaj", našalio se Aron na kraju.