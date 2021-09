Dobronamjerna poruka koja se nalazi u ženskoj kupaonici u jednom pubu oštro je kritizirana na društvenim mrežama nakon što je postala viralna, a neki su je ljudi prozvali "neprikladnom", piše Mirror.

Pub se našao na udaru kritika nakon što je njegovo vodstvo odlučilo da gosti ne moraju vidjeti svoj odraz te su ogledalo zamijenili drskom porukom.

Korisnica Twittera koja ima profil pod imenom Uncutgemzzz podijelila je fotografiju na kojoj iznad umivaonika u ženskom wc-u stoji natpis "Dobro izgledaš".

U opisu objave napisala je "Ovo bi me jako razbjesnilo", a pratiteljice su joj u komentarima napisale da bi i one bile neizrecivo ljute da nađu na takvu poruku u kupaonici.

"I ja bi se razbjesnila! Znam da izgledam više nego dobro, no samo želim provjeriti šminku", "Bila sam u tom wc-u i bilo mi je tako neugodno. Nešto mi je upalo u oko, a ogledalo mi je trebalo da to izvadim", "To je baš grozno! Postoji mnogo razloga zašto ljudi trebaju ogledalo. Prestanite se osjećati loše zbog toga što ga želite koristiti", samo su neki od komentara.