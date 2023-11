Dobra vijest je da postoje psihološki trikovi kojima možete prevariti svoj mozak da uštedi novac. Od hodanja u visokim potpeticama do stavljanja kreditne kartice u zamrzivač, Tanith Carey otkriva osam znanstveno utemeljenih trikova kojima možete prevariti svoj mozak da uštedi novac.

1. Visoke potpetice za odlazak u kupovinu

Ako želite uštedjeti novac, nosite štikle u dućan. Istraživači s američkog sveučilišta Brigham Young otkrili su da žene, kada nose visoke potpetice, ulažu toliko truda u održavanje ravnoteže da postaju opreznije pri trošenju novca. Samo pazite da svoju ušteđevinu ne potrošite na flastere za žuljeve.

2. Zamrznite kreditnu karticu

Pronađite način kako spriječiti kupnju, a da vaš mozak ima vremena razmisliti je li to doista razumna odluka. Jedan od načina da to učinite je savjet gurua za uštedu novca Martina Lewisa: "Stavite svoju kreditnu karticu u plastičnu posudu s vodom, a zatim je stavite u zamrzivač da dobijete kocku leda. To znači da ćete morati odlediti led ili ga probiti prije nego ponovno upotrijebite svoju karticu, čime je manja vjerojatnost da ćete imati trenutak slabosti.

3. Distancirajte se od kave

Umirete za dozom kofeina prije obavljanja kupnje? Sačuvajte ju za poslije. Istraživači sa Sveučilišta Južne Floride otkrili su da potrošači koji prvo popiju kavu - potroše oko 50 posto više, bilo da kupuju u prodavaonici ili online. Voditelj studije Dipayan Biswas, rekao je: "Kofein oslobađa dopamin u mozgu, što uzbuđuje um i tijelo. Kao rezultat toga, unos kofeina dovodi do impulzivnosti kupnje u smislu većeg broja kupljenih artikala i veće potrošnje."

Ako jednostavno ne možete odoljeti, nastavite kuhati kavu kod kuće.

4. Recite 'da' stresu

Utvrđeno je da razmišljanje o najstresnijem razdoblju u vašem životu dramatično smanjuje iznos koji trošite. Prema istraživanju u Journal of Marketing Research, potrošači pod stresom kupuju manje, a ako i potroše, vjerojatno će kupiti osnovne stvari, a ne luksuzne. Sve se to događa zahvaljujući hormonu stresa kortizolu, koji pokreće reakciju borbe ili bijega i tjera nas da razmišljamo o tome što nam je doista potrebno za preživljavanje. Kristina Durante, izvanredna profesorica marketinga u poslovnoj školi Rutgers u SAD-u, kaže da kada su ljudi pod stresom, ulaze u "način preživljavanja i štite resurse kao sredstvo za osiguranje preživljavanja."

5. Obje ruke na kolicima

Kupci kojima je jedna ruka slobodna kada guraju kolica troše 25 posto više od onih koji drže obje ruke čvrsto na ručki. Istraživači smatraju da je to zato što je lakše ubaciti proizvode u kolica. Profesor Zachary Estes, koji je vodio studiju na City University's Bayes Business School u Londonu, rekao je: "Bilo je šokantno otkriti da mala promjena može imati tako velik utjecaj na potrošnju kupaca."

6. Ne razgovarajte s prodavačima

Uz to što trgovci tvrde da nude ponudu koja se nudi jednom u životu, uvjeravaju vas i da će vam njihov proizvod promijeniti život, prodavači znaju sve trikove kako vas natjerati na kupnju. No, najbolji način da zadržite svoj novac u uvjetima visokog pritiska je da držite jezik za zubima, umjesto da kažete da niste zainteresirani.

"Jedna od najmoćnijih stvari koje možete učiniti je jednostavno šutjeti. Kad ne pokažete nikakvu reakciju, prodavač će misliti da njihova ponuda ne funkcionira i odustati", kaže Lars Perner, asistent profesora marketinga na Sveučilištu Južne Kalifornije.

7. Koristite aplikacije za lice

Zaboravite filtere za uklanjanje bora na fotografijama, isplati se dodati ih s pomoću aplikacije za starenje. Prema eksperimentu objavljenom u Journal of Marketing Research, sudionici kojima se pokažu fotografije kako će izgledati za nekoliko desetljeća vjerojatnije će staviti novac na svoje mirovinske račune umjesto da ga potroše sada. No, ne brinite, ne morate to dijeliti na Instagramu.

Psihologinja Anna Sergent kaže: "Istraživanja pokazuju da vas čak i zamišljanje kako izgledate kao star čovjek - može potaknuti na donošenje odluka koje su korisne za vašu dugoročnu dobrobit i financijske ciljeve."

8. Odvojite dan za novac

Znamo da su slobodni dani dragocjeni, ali posvetiti jedan svom financijama moglo bi značajno utjecati na vašu obiteljsku blagajnu. Wendy De La Rosa, bihevioralna znanstvenica na Common Cents Labu Sveučilišta Wharton, koja pomaže ljudima s niskim primanjima da pronađu financijsko blagostanje, tvrdi: "Zaslužujete odvojiti vrijeme da dovedete svoj život u red kada niste na rubu i pod pritiskom. Dakle, odmah označite dan u kalendaru kako biste ga posvetili reorganizaciji svojih financija." Iskoristite dan za pregled svoje potrošnje i izravnih zaduženja, otkažite sve pretplate koje ne koristite i izradite pristupačne proračune za svaku svoju kategoriju potrošnje, od hrane do računa i odjeće, piše The Sun.

