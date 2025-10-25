Psihologinja o osobini najuspješnijih: 'Zajednički nazivnik ljudi s vrhunskim rezultatima'

Nakon višegodišnjeg proučavanja iznimno uspješnih pojedinaca iz različitih područja, ugledna psihologinja Angela Duckworth identificirala je osobinu za koju tvrdi da je najpouzdaniji pokazatelj uspjeha.

Kako prenosi Yahoo, njezina otkrića u potpunosti mijenjaju tradicionalno shvaćanje uloge talenta i inteligencije. Autorica i motivacijska govornica Mel Robbins, koju na YouTubeu prati preko 4,6 milijuna ljudi, nedavno je u svom podcastu ugostila Duckworth kako bi detaljnije razjasnila ovaj revolucionarni koncept.

Foto: Pexels

Što je zapravo 'grit'?

"Zajednički nazivnik svih ljudi koji postižu vrhunske rezultate, bez obzira na područje, jest posebna kombinacija strasti i ustrajnosti usmjerena prema dugoročnim ciljevima. Jednom riječju, to je grit", objašnjava Duckworth.

Profesorica na Sveučilištu u Pennsylvaniji i dobitnica prestižne MacArthur stipendije, Duckworth, definira grit kao spoj dviju neraskidivo povezanih komponenti koje djeluju zajedno kroz vrijeme.

"Radi se o dva dijela, zar ne? Prvi je strast prema dugoročnim ciljevima, odnosno sposobnost da nešto volite i ostanete zaljubljeni u to. Ne da neprestano lutate s jedne stvari na drugu pa na treću, već da imate svoju 'zvijezdu Sjevernjaču' koja vas vodi", pojasnila je.

Druga komponenta, ustrajnost, jednako je ključna. "Djelomično se radi o napornom radu, o vježbanju onoga što još ne znate. No, djelomično se radi i o otpornosti. Dio ustrajnosti je i pitanje hoćete li ustati nakon jako lošeg dana i nastaviti dalje", dodala je.

Istraživanje koje je promijenilo pravila igre

Istraživanje Angele Duckworth, koje je započelo još 2007. godine, promoviralo je ideju da grit nadmašuje tradicionalne pokazatelje uspjeha. U jednoj od najpoznatijih studija, pratila je više od 11.000 kadeta na američkoj vojnoj akademiji West Point. Mjerila je njihov "faktor grita" na samom početku i pratila njihov napredak kroz zloglasno težak šestotjedni program obuke poznat kao "Beast Barracks".

Rezultati su bili zapanjujući: upravo je grit bio najsnažniji prediktor koji će kadeti uspješno završiti iscrpljujući program. Ta se osobina pokazala važnijom od rezultata na SAT testovima, prosjeka ocjena iz srednje škole, testova fizičke spremnosti pa čak i sveobuhvatne ocjene kandidata koju koristi sama akademija. Dok otprilike 3 posto kadeta odustane tijekom ove obuke, oni s višim "faktorom grita" imali su značajno veće šanse da ustraju do kraja.

Tradicionalne metrike akademije jednostavno nisu uspjele obuhvatiti ono što je bilo najvažnije: sposobnost ustrajanja usprkos ekstremnim izazovima.

Sličan obrazac pojavio se i u studiji natjecatelja na nacionalnom natjecanju u sricanju. Djeca s višim stupnjem grita imala su veće šanse za prolazak u kasnije faze natjecanja, neovisno o njihovoj izmjerenoj inteligenciji. Istraživanje je pokazalo da su ustrajniji natjecatelji provodili više vremena u onome što znanstvenici nazivaju "namjernom vježbom" – napornom i često neugodnom radu samostalnog učenja i pamćenja riječi, umjesto ugodnijih aktivnosti poput odgovaranja na pitanja roditelja.

Foto: Pexels

Paradoks talenta i ustrajnosti

Istraživanje je otkrilo i jedan kontraintuitivan odnos između grita i tradicionalnih mjera sposobnosti. U jednoj studiji, Duckworth je otkrila da su inteligentniji studenti zapravo imali manje grita od svojih kolega s nižim rezultatima na testovima inteligencije. Ovaj nalaz pokazuje da osobe koje nisu prirodno nadarene često to kompenziraju marljivijim radom i većom odlučnošću, i taj se trud na kraju isplati. Na jednom od sveučilišta iz Ivy League, najviše prosjeke ocjena postizali su studenti s najviše grita, a ne nužno oni najinteligentniji.

Duckworth vjeruje da se "trud računa dvostruko" u jednadžbi uspjeha. Njezina formula glasi:

Talent × Trud = Vještina

Vještina × Trud = Postignuće

"Talent je brzina kojom razvijate vještine kada uložite trud. Postignuće je ono što se dogodi kada iskoristite stečene vještine", izjavila je za Forbes 2017. godine.

Rad Angele Duckworth utjecao je na obrazovne politike i programe vojne obuke, iako je i sama s vremenom nadopunila svoje viđenje uloge ove osobine. Priznala je da je grit samo jedna od mnogih važnih stvari koje su djeci potrebne za sretan i ispunjen život.

Novije studije su istovremeno podržale, ali i doradile njezine nalaze. Istraživanje iz 2019. godine, u kojem je i sama sudjelovala, potvrdilo je da je grit važan prediktor završetka akademije West Point, ali je pokazalo da je kognitivna sposobnost ipak jači prediktor akademskog i vojnog uspjeha. Drugi su se znanstvenici pitali dodaje li grit značajnu prediktivnu vrijednost izvan već utvrđenih osobina ličnosti, poput savjesnosti.

Unatoč akademskoj raspravi, temeljna poruka ostaje snažna: ustrajan trud i predanost dugoročnim ciljevima često su važniji od samog prirodnog talenta. Kao što je Duckworth zaključila: "Naš potencijal je jedna stvar. Ono što s njim učinimo je nešto sasvim drugo."

