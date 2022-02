Diplomirana psihologinja i umjetnica Ena Rajić uzburkala je hrvatsko društvo svojim temama i kreativnim performansom kojima potiče društvo na razmišljanje.

Od srednje škole je znala da je psihologija njezina ljubav, društvene i psihologijske teme su joj uvijek bile nepresušan izvor inspiracije te ne čudi što je sada poduzetnica, videoproducentica i spoken word umjetnica.

Svojim osvježavajućim i inovativnim pristupom Ena nastupa na raznim domaćim i međunarodnim eventima, od kojih joj je bio najvažniji TEDx govor “Kako ostati nesretan do kraja života?”, kao i nastup u organizaciji Ujedinjenih naroda.

Ena nam je u razgovoru otkrila kako hrvatsko društvo reagira na njezine inovativne, kreativne i provokativne pristupe osvještavanju problema u društvu, cijeni li okolina njezin doprinos društvu te kako nastaje koncept za njezina satirična videa i spoken word poeziju.

NET.HR: Diplomirani ste psiholog, što Vas je potaknulo da se umjesto posla psihologa u uredu odlučite na ovakvu izvedbu kreativnog psihologa te otvorite svoju firmu?

RAJIĆ: Psihologija ima više grana, od školske preko kliničke do sportske i drugih, tako da posao psihologa ne podrazumijeva nužno rad u uredu. Moji glavni motivatori za ulazak u svijet poduzetništva bili su potreba za kreativnim izražavanjem kroz izvedbenu umjetnost i videoprodukciju te sloboda da biram poslovne suradnike i projekte na kojima želim i kada želim raditi. Osim toga, osjećam da upravo kroz spoken word poeziju i duhovite videofilmove više doprinosim zajednici u kojoj živim nego li kroz, recimo, savjetodavni rad.

NET.HR: Što Vas je uvelo u psihologiju? Kada se pojavila ta ljubav?

RAJIĆ: Interes za psihologiju se počeo razvijati u srednjoj školi, a njega mogu pripisati mami, koja me često na suptilne ili manje suptilne načine nukala knjigama psihološke i duhovne tematike. Vrlo brzo sam shvatila da me znatiželja vuče prema pitanjima prirode ljudskog ponašanja, izgradnje pozitivne ili negativne slike o sebi, dinamike međuljudskih odnosa i sličnima. Prava ljubav se počela razvijati tijekom studiranja psihologije kada sam zagrebala ispod površine i počela otkrivati brojne zanimljivosti vezane uz čovjeka i njegovu psihu. Tu ljubav i dandanas njegujem kroz neformalnu edukaciju, ponajviše knjige i podcaste.

NET.HR: Odakle crpite inspiraciju za svoju spoken word poeziju i satirična videa? Koliko Vam je vremena potrebno za osmišljavanje jednog koncepta?

RAJIĆ: Inspiraciju crpim iz nepresušnih izvora koje pronalazim na svakom koraku, a ponajprije iz različitih psiholoških i društvenih tema. Iako se psihologijom više ne bavim u onom konvencionalnom smislu, ona je ostala temelj mog stvaralaštva. Dosad su mi velika inspiracija bile teme poput apsurda, nedostatka samopoštovanja, psihičke boli, društvene nejednakosti, devastacije prirode i neetičnog oglašavanja. To su samo neke od tema, iako u zadnje vrijeme koketiram i s temama vedrije naravi. Ovisno o raspoloživom vremenu, inspiraciji i složenosti priče, ajmo reći da mi je za punu realizaciju jednog videofilma potrebno minimalno tri dana.

NET.HR: Što biste rekli za hrvatsko društvo, jesu li otvoreni prema ovakvim inovativnim pristupima za osvještavanje problema u društvu?

RAJIĆ: Moje je iskustvo da veliki dio publike ovakav pristup percipira osvježavajućim i samim time potpuno drugačijim od onoga kakvog su dosad imali prilike vidjeti na našim prostorima. Sigurno da postoji i dio ljudi kojima moj pristup ne leži ili koji su skeptični prema njemu, no i to je sasvim u redu.

NET.HR: Jeste li ikad zažalili što se niste odlučili za konzervativnu ulogu psihologa? Pod time mislimo na uobičajene načine rada psihologa s pojedincima.

RAJIĆ: Imala sam iskustvo rada u struci tako da sam osjetila i drugu stranu priče. Iako mi je i jedan i drugi oblik djelovanja zanimljiv, iskorak prema umjetnosti i humoru ipak mi je znatno draži i zabavniji. Zato ne mogu reći da sam u posljednje dvije godine zažalila što sam odlučila transformirati karijeru. Lijepo je znati da se psihološkom radu mogu vratiti u bilo kojem trenutku, no to mi trenutno nije aspiracija.

NET.HR: Imali ste i scenske nastupe, kako najčešće reagira publika? Požele li Vam se nakon nastupa otvoriti i ispričati neku svoju priču i probleme?

RAJIĆ: Slično kao i s videofilmovima, publika je obično iznenađena jer ničemu sličnome nije prisustvovala kod nas. Dosadašnje reakcije bile su izrazito pozitivne, pozdržavajuće i ohrabrujuće. Bilo je različitih reakcija, od bisa preko puke želje da se upoznamo sve do dijeljenja vlastite životne priče pa i suza radosnica. Ono što je najvažnije u cijeloj priči je činjenica da spoken word poezija stvarne ljudske priče pretače u stihove s kojima se ljudi mogu poistovjetiti, potiče na introspekciju i kritičko razmišljanje. Iskreno, ne sjećam se da sam ikada dobila negativan komentar nakon nastupa uživo. Osim toga, nastup uživo jedna je potpuno drugačija dimenzija u odnosu na snimanje videofilma. Naime, na nastupima vam uživo publika na licu mjesta daje povratnu informaciju tako da vrlo brzo shvaćate sviđa joj li se to što izvodite ili ne.

NET.HR: Što je ono što najviše volite u svom poslu? Cijeni li okolina u kojoj živite Vaš doprinos društvu? Koliko Vam je ovaj posao promijenio život?

RAJIĆ: Pored slobode koju mi ovakav poslovni model pruža, najviše volim činjenicu da se igram i od toga zarađujem. Uz to, zahvalna sam jer sam od prvog dana okružena genijalnim ljudima koji podržavaju moj životni put i cijene moj doprinos društvu. To su ljudi koji mi podmažu krila u onim izazovnim trenucima u kojima osjetim da oslabe, ali i oni koji me dovoljno vole da mi daju iskrenu povratnu informaciju koja nije uvijek ugodna za čuti. Ovaj mi je posao donio stil života kakav sam oduvijek priželjkivala, ali i mnoštvo turbulencija, preispitivanja, adaptiranja, odgovornosti i učenja.

NET.HR: Radite li na nekom novom projektu?

RAJIĆ: U prvoj polovini ove godine planiram realizirati ideju koja će biti ostvarenje jednog dugogodišnjeg sna i vjerujem, lijepo iznenađenje za moju publiku. Također, cilj mi je započeti i dovršiti jedan veliki edukativni online projekt, a o detaljima će svi zainteresirani biti pravovremeno obaviješteni.

NET.HR: Što sve imate u ponudi svog posla?

RAJIĆ: Primarno se bavim produkcijom spoken word poetry i duhovitih videofilmova, kako za tvrtke tako i za vlastite društvene mreže. Uz to, voditeljica sam VIDEO START 101 edukacije u kojoj kreatore sadržaja učim izraditi atraktivna zabavno-edukativna videa te tako se istaknuti u masi. Autorica sam zbirke poezije “Razmrljane boje nevremena” u nakladi Alegria knjige te nastupam na različitim eventima sa spoken word poetry izvedbama. Stoga, ako tražite “out of box” izvođača za event koji organizirate, u potrazi ste za videoproducentom koji će za Vaše poduzeće izraditi atraktivan videoskeč ili spoken word poetry video ili ste pak kreativac koji jednostavno želi naučiti stvarati zabavno-edukativna videa - tuspas mene!